Dagotraduzione dal Sun

Gli utenti del metaverso potrebbero presto avere il potere di tentare un bacio grazie alla nuova tecnologia. Come se il metaverso non fosse già abbastanza brutto con squallidi strip club e avatar nudi, gli esperti vogliono fare un ulteriore passo avanti nel realismo.

Gli scienziati hanno creato un dispositivo che porta una sensazione alla bocca, alle labbra e alla lingua simile a quella del bacio. Ci sono riusciti aggiungendo un carico di speciali trasduttori a ultrasuoni a un visore VR.

Al momento, il metaverso e la realtà virtuale sono in gran parte focalizzati su immagini a 360 gradi, suoni e controlli manuali. Sebbene gli esperti non abbiano mostrato come lo strumento potrebbe essere usato per baciarsi, è facile immaginare come potrebbe diventare un caso di studio per gli amanti virtuali.

Chi li ha testati ha raccontato di aver sentito sensazioni sulle labbra mentre camminavano attraverso le ragnatele e inquietanti cingolati saltavano in alto verso il loro viso. Altri casi d'uso imitano la sensazione di bere a una fontanella, sorseggiare un caffè, lavarsi i denti e persino fumare una sigaretta.

La tecnologia intelligente è in grado di simulare movimenti e vibrazioni dentro e intorno alla bocca da associare a ogni attività. «Haptics aumenta il realismo e l'immersione e fa crescere le reazioni degli utenti», hanno affermato i ricercatori della Carnegie Mellon University.

«Sebbene abbiamo dimostrato una gamma di effetti tattili, il vocabolario delle sensazioni è ancora limitato rispetto a quello del mondo reale. Detto questo, è più o meno paragonabile a quello dei motori a vibrazione nei controller portatili e in molti telefoni cellulari, ma con una maggiore espressività spaziale».

«Tuttavia, crediamo che i sistemi VR/AR dovrebbero puntare a un maggiore realismo e che sia necessario del lavoro in futuro per espandere il nostro progetto».