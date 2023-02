POG-BASTA - LA JUVE STAREBBE VALUTANDO LA RESCISSIONE DEL CONTRATTO DI PAUL POGBA – IL FRANCESE NON È MAI SCESO IN CAMPO DA QUANDO È TORNATO IN BIANCONERO, A CAUSA DELL’INFORTUNIO AL GINOCCHIO E IL SUO CONTRATTO DA 8 MILIONI NETTI A STAGIONE PESA TROPPO SUI CONTI DELLA SOCIETA' – LA DIRIGENZA DEL CLUB SAREBBE ANCHE STUFA DELLE VICENDE EXTRA CAMPO DEL CENTROCAMPISTA, TRA SCAZZI FAMILIARI E PRESUNTI “MARABUTTI” PER MALEDIRE I COMPAGNI DI NAZIONALE - E POI CI SONO I GUAI GIUDIZIARI DELLA JUVE...