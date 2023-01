COME SE NON BASTASSE LA GUERRA NUCLEARE ALLE PORTE, DOBBIAMO ANCHE PREOCCUPARCI DELLA CAPSULA RADIOATTIVA! – SI TRATTA DI UN PICCOLISSIMO OGGETTO DI 6 MILLIMETRI PER 8, “IN GRADO DI CAUSARE PESANTI DANNI ALLA SALUTE”, PERCHÉ CONTIENE CESIO-137, PERDUTO DAL COLOSSO MINERARIO RIO TINTO NELLA TERRA ROSSA DELL’OUTBACK DELL’AUSTRALIA OCCIDENTALE. ORA È PARTITA LA CACCIA DELL’AGO NEL PAGLIAIO. SE VENISSE IN CONTATTO CON UN ORGANISMO UMANO POTREBBE…

Estratto dell’articolo di Irene Soave per www.corriere.it

Misura appena 6 millimetri per 8, eppure è «in grado di causare pesanti danni alla salute» perché contiene cesio-137, fortemente radioattivo: la piccola capsula d’argento che è stata «smarrita» nella terra rossa dell’Outback dell’Australia Occidentale, è diventata un caso «molto preoccupante», così un portavoce dell’azienda che l’ha perduta, il colosso minerario Rio Tinto. Che ora cerca disperatamente un piccolissimo ago nucleare smarrito in un pagliaio (fortunatamente deserto: l’area dell’Outback è quasi completamente spopolata e il massimo centro vicino alla miniera, Newman, ha meno di 5 mila abitanti).

La capsula è un componente di un «misuratore di densità», di uso comune nell’industria mineraria per misurare appunto la densità di un minerale nel materiale estratto da una miniera; apparteneva alla miniera Rio Tinto di Gudai-Darri, circa 1.400 chilometri a Nord-Est di Perth, dove si estrae il ferro . L’ultima volta che il misuratore è stato visto intatto era il 12 gennaio; la scomparsa del componente è stata notata il 25.

Ora, se toccata, la capsula potrebbe causare gravi danni all’organismo: certamente ustioni e piaghe sulla pelle, e «malesseri severi». […] «L’esposizione alla capsula equivale a ricevere in pochi istanti la quantità di radiazioni naturali che riceviamo in un anno», ha spiegato il direttore sanitario della regione Andrew Robertson. «È potenzialmente letale», riassume l’agenzia Associated Press. Non è chiaro come la capsula sia andata perduta. Sembrerebbe […] che sia caduta dal camion — di una ditta esterna, si è affrettata a comunicare la Rio Tinto — che trasportava il misuratore di densità e altri componenti verso un magazzino a Perth. Era il 12 gennaio.

Il camion era specializzato per il trasporto di oggetti radioattivi: conteneva cioè un contatore Geiger, che però non ha mai emesso allarmi. Solo a un’ispezione del magazzino di Perth, avvenuta il 25 gennaio, si è notato che il dispositivo che conteneva la capsula era rotto, mancante di alcune viti, e che la capsula in argento radioattiva non si trovava più al suo interno.

L’ipotesi è quindi che sia «caduta» per la strada: scossoni e sbalzi avrebbero rotto il misuratore, e la capsula potrebbe esserne uscita e finita in strada attraverso qualche fessura del camion. Così ipotizza l’azienda. […] Ma Rio Tinto non è nuova a controversie. Un report, nel 2022, ha indicato che nelle sue miniere c’erano «livelli sistemici di molestie sessuali, bullismo e razzismo». In Serbia il governo ha ritirato la licenza concessa a Rio Tinto per una miniera di litio da 2,4 miliardi di dollari, sommersa dalle proteste degli ambientalisti. […] Soprattutto, nel 2020 una miniera [...] ha distrutto consapevolmente grotte vecchie di 46 mila anni, sacre per gli aborigeni e ricche di arte rupestre e reperti, a Juukan Gorge, non lontano da Gudai-Darri. [...]

