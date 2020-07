COME SE NON BASTASSERO I CARABINIERI PUSHER, C'È ANCHE L’AVVOCATO FASCIO - EMANUELE SOLARI, IL LEGALE CHE DIFENDE L’APPUNTATO GIUSEPPE MONTELLA , SU FACEBOOK HA FOTO CON BASCO E MANGANELLO CON LA SCRITTA “CREDERE OBBEDIRE COMBATTERE”. NEGLI AMBIENTI NEOFASCISTI PIACENTINI VIENE CHIAMATO “CAMERATA SOLARI”, NEL 2017 SI È CANDIDATO CON FORZA NUOVA E L’ANNO DOPO CON CASAPOUND

Paolo Berizzi per www.repubblica.it

Eccolo, l'avvocato Emanuele Solari. Il "camerata Solari", come lo chiamano negli ambienti neofascisti piacentini. Mentre il suo cliente più noto alle cronache, l'appuntato dei carabinieri Giuseppe Montella, esibiva sui social le foto della "bella vita" di provincia, tra champagne, ventagli di banconote, grigliate e cocktail in piscina, lui, il legale di estrema destra con il pallino della politica, mostrava se stesso versione nostalgico mussoliniano.

È il 21 novembre 2016. Su Fb Solari appare in una fotografia accanto a una donna. Indossano tutti e due il basco dei parà della Folgore (bordeaux quello di Solari, nero quello della donna).

Lei impugna un manganello nero, in bella vista, con le scritte "Credere obbedire combattere" e "onore e fedeltà". Lui tiene in mano un fucile. Sullo sfondo, altri cimeli storici: aquile, gagliardetti e simboli della XMas. Il post è intitolato, appunto, "credere, obbedire, combattere". Sotto, nei commenti, c'è anche quello di Giuseppe Montella. Che fa i complimenti al suo avvocato: "Seoppppasi il numero uno".

Siamo nel 2016. Sette mesi dopo a Piacenza si vota. In corsa per le elezioni amministrative c'è anche l'avvocato Solari. Forza Nuova lo ha candidato. Ma il 13 maggio, a un mese dal voto, c'è un colpo di scena: la lista di estrema destra viene esclusa dalla commissione elettorale di Piacenza. C'è un problema di firme: quelle corrette presentate dal partito di Roberto Fiore, ad una verifica dei commissari, non superano la fatidica quota 350. Forza Nuova e il neofascista Solari sono quindi costretti ad abbandonare la corsa (il simbolo non compare sulla scheda elettorale).

Un anno dopo l'avvocato ci riprova. È candidato alle elezioni politiche di marzo 2018. Sempre con Forza Nuova. Che dà vita alla lista "Italia agli italiani" (insieme alla Fiamma tricolore). Nonostante una campagna elettorale aggressiva, a livello nazionale FN si ferma a un irrisorio 0,37%.

Flop anche per CasaPound (0,9%). Entrambe le formazioni di estrema destra - i cui voti vengono aspirati dalla nuova Lega sovranista e nazionalista di Matteo Salvini - sono presenti con sedi e associazioni satellite a Piacenza. Dove è attivo anche il Veneto Fronte Skinhead.

Abbastanza noto in città, da anni vicino ad ambienti del neofascismo piacentino, Emanuele Solari alle politiche doveva essere il candidato forte di Fiore. Che a Piacenza, in campagna elettorale, febbraio 2018, era venuto per un incontro politico. "Lo Stato deve avere il controllo sul territorio" , diceva Solari accanto al leader e cofondatore di Terza Posizione. La parabola politica dell'avvocato non è stata fortunatissima. Adesso, grazie alla vicenda della caserma Levante e del suo assistito Montella, il legale finisce di nuovo sotto i riflettori dei media.

