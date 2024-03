8 mar 2024 15:36

COME SE NON BASTASSERO I “GRETINI” CHE BLOCCANO LE STRADE, TORNANO GLI “ECO-GOMMISTI” – A MILANO, NELLA ZONA CITTÀ STUDI, UN COLLETTIVO AMBIENTALISTA HA SGONFIATO GLI PNEUMATICI DI 60 SUV. SULLE AUTO COLPITE È STATO LASCIATO UN VOLANTINO: "ATTENZIONE, IL TUO SUV UCCIDE. TI ARRABBIERAI, MA NON PRENDERLA SUL PERSONALE. NON SEI TU, È LA TUA AUTO" - LO STESSO EPISODIO ERA GIA' CAPITATO A MILANO, MA ANCHE A TORINO E BOLOGNA...