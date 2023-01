Estratto dell’articolo di Giovanni Bianconi per il “Corriere della Sera”

LA CARTA DI IDENTITA FALSA DI ANDREA BONAFEDE AKA MATTEO MESSINA DENARO

[…] E il blitz è scattato alle 8.20 di ieri mattina, nella clinica La Maddalena, quando i computer della struttura hanno registrato l'ingresso di Andrea Bonafede, nato a Campobello di Mazara il 23 ottobre 1963, arrivato per sottoporsi alla visita di controllo e al trattamento chemioterapico prenotato lo scorso giovedì. Il sospetto che dietro quel nome si celasse il ricercato numero 1 di Cosa nostra era maturato da qualche mese […] Ma la certezza poteva arrivare solo con il contatto diretto, e quindi la cattura.

il look di matteo messina denaro

Per questo, quando il computer ha confermato l'arrivo di Bonafede, il dispositivo predisposto dai carabinieri è entrato in azione in tutta la sua imponenza, con circa 150 militari.

Gli specialisti del Gis […] hanno «sigillato» la clinica bloccando tutte le uscite […] il latitante s' è messo in fila per fare il tampone anti Covid […] ma dopo non è salito subito al piano dove doveva andare per il trattamento. Ha deciso di uscire fuori, forse per prendere un caffè […] in quel momento […] un ufficiale Ros gli si è avvicinato, notando la somiglianza con il volto invecchiato del boss ricostruito dai computer […]

registrazione matteo messina denaro vlinica maddalena

[…] non ha nemmeno provato a mentire. «Lei è Messina Denaro?», gli ha chiesto il colonnello del Ros che l'ha avvicinato, e il boss ha risposto: «Lei lo sa chi sono», prima di ammettere: «Sono Matteo Messina Denaro».

La caccia era finita […] il capomafia e il suo complice Luppino […] sono stati arrestati, caricati nella macchina con i vetri oscurati che li attendeva e portati in una caserma. Senza bisogno di mettergli le manette ai polsi. […] Ma come si è arrivati ad associare il capomafia malato con il nome di Andrea Bonafede, con un'indagine che - per come viene ricostruita - non contempla né «soffiate» né accordi sottobanco di cui immancabilmente già si vocifera?

MATTEO MESSINA DENARO

Di indizi sulla malattia del ricercato numero 1 se ne sono accumulati tanti negli scorsi anni, ma alcune intercettazioni fra persone a lui vicine, negli ultimi tempi, hanno fornito qualche elemento in più: discorsi sul tumore al colon, oltre che sui tradizionali problemi agli occhi; e poi a un doppio problema oncologico, non solo il colon ma anche il fegato. Frasi e mezze frasi non riferite direttamente al boss, ma visto il contesto era plausibile che si parlasse di lui.

A quel punto, tramite il ministero della Salute e i server che gestiscono le prestazioni a livello nazionale, è stata fatta un'indagine sulle persone che si sono sottoposte a interventi e cure per quelle due patologie; dati acquisiti tutti da remoto, attraverso i controlli sui contenuti dei computer delle singole strutture, e procedendo con varie scremature si è arrivati a una dozzina di nomi da approfondire. Tra i quali, verifica dopo verifica, è emerso quello di un certo Andrea Bonafede, di un'età quasi corrispondente a quella di Messina Denaro, operato nel 2020 al colon in un'altra struttura siciliana e a maggio 2022 a La Maddalena.

matteo messina denaro

Indagando su quel nome, i carabinieri hanno scoperto che il giorno dell'operazione Bonafede non era in ospedale, bensì a casa sua. Sono state recuperate le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza sparse per le vie di Campobello di Mazara, che hanno immortalato quel signore a passeggio col suo cane, fumando il sigaro, mentre doveva trovarsi sotto i ferri. Di qui l'idea che dietro quell'identità potesse nascondersi il boss.

MATTEO MESSINA DENARO DOPO L ARRESTO

Anche perché il lavoro delle Squadre mobili e del Servizio centrale operativo della polizia aveva trovato da quelle parti tracce fresche del latitante. E il vero Bonafede, seppure finora incensurato , è il nipote di Nardo Bonafede morto qualche anno fa ma già capo della famiglia mafiosa di Campobello, legatissimo a Francesco Messina Denaro, padre di Matteo.

L'altro elemento che ha rafforzato le convinzioni di investigatori e inquirenti è stata una recente visita specialistica all'occhio sinistro, dello stesso paziente, monitorata sempre tramite i server del Servizio sanitario nazionale. […] in Procura il nuovo capo De Lucia, arrivato a ottobre, ricorda adesso che «Matteo Messina Denaro ha certamente goduto di protezione e appoggi arrivati anche da una fetta della cosiddetta borghesia mafiosa, che si dipana nel settore della sanità locale e non solo».

il volto di matteo messina denaro nel 2009

C'è da capire, ad esempio, chi abbia contribuito a fornire, nel Comune di Campobello, una carta d'identità intestata a Bonafede, con la foto del ricercato e un timbro che sembra autentico. O la patente di guida di recente emissione, sempre con quel nome e quella foto. […]

