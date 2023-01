19 gen 2023 08:17

COME SI ARROTONDA - CON UN TASTIERINO ELETTRONICO, ACQUISTATO ONLINE DALL'ESTERO, ERA IN GRADO DI MODIFICARE IL FUNZIONAMENTO DEI PARCOMETRI, TRATTENENDO BUONA PARTE DELLE SOMME CHE GLI AUTOMOBILISTI VERSAVANO - LA DIPENDENTE DI UNA MUNICIPALIZZATA DI BUSTO ARSIZIO (VARESE) ERA COSÌ RIUSCITA COSÌ AD ACCUMULARE NEL TEMPO 95MILA EURO CHE AVEVA USATO PER TRATTAMENTI ESTETICI, ISCRIZIONI A VILLAGGI FITNESS, PER L'ACQUISTO DI TELEFONI CELLULARI E ALTRE SPESE PERSONALI…