COME SI CAMBIA… PER NON SPARIRE - RE CARLO VUOLE MODERNIZZARE LA CERIMONIA DI INCORONAZIONE E GIÀ SI È ATTIRATO LE ANTIPATIE DEI CONSERVATORI CHE STORCONO IL NASO DAVANTI ALLE NOVITÀ: C’È CHI LO ACCUSA DI INSEGUIRE LE MODE, RINUNCIANDO ALLE TRADIZIONI DELLA MONARCHIA. MA CARLO SA BENE CHE PER TENERE IN PIEDI QUEL CARROZZONE CHE È LA FAMIGLIA REALE C’È BISOGNO DI MOSTRARSI MENO DISTACCATI DALLA REALTÀ – TUTTE LE NOVITÀ