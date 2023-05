Estratto da www.leggo.it

«Ci amiamo e questo è quello che deve prevalere». Fratello e sorella si vogliono sposare dopo 9 anni che stanno insieme. Ma la legge spagnola glielo impedisce. Loro si chiamano Daniel e Ana. "Mia madre mi ha detto che mio padre ci aveva lasciato per fondare un'altra famiglia e che aveva avuto un altro figlio", racconta Ana in un'intervista a El Espanol.

Da quando suo padre l'ha abbandonata (era ancora bambina), lei ha sempre saputo di avere un fratello perduto che non conosceva. Quello che non immaginerebbe mai è che questo fratello finirebbe per essere il suo partner sentimentale e il padre dei suoi due figli.

All'epoca non conosceva né il nome né l'età, l'unica cosa che sospettava che un suo parente consanguineo vivesse a Granollers (Barcellona), sua città natale. "Ero sempre curiosa di conoscerlo, soprattutto se un giorno lo incontravo per strada o da qualche parte".

La coppia ha provato a separarsi in due occasioni, ma aveva bisogno di stare insieme dopo tre o quattro giorni di distanza. "Stavamo facendo del male a noi stessi e non stavamo procurando dolore a nessuno". Così, Daniel e Ana hanno cercato di accettare la loro peculiare situazione prima di renderla pubblica.

Problemi per i loro figli dall'unione? "Abbiamo fatto i test genetici. Risulta che né lui né io condividiamo alcuna malattia recessiva, che è il problema di avere figli con parenti. Se la gravidanza non fosse andata bene, avevamo altre opzioni” […]

La procedura che vogliono eseguire non è così facile, poiché il codice civile spagnolo non consente il matrimonio tra parenti diretti, né consente di avere figli, sebbene non consideri l'incesto un reato. […]

Motivata a conoscere il parente, la giovane ha cercato il fratello attraverso i social network, nello specifico su Facebook, piattaforma che l'ha portata nel tempo a trovarlo e a stringere con lui un rapporto di amicizia. Che ben presto, però, si è trasformata in qualcosa di più. […]

