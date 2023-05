11 mag 2023 18:06

COME SI DICE METOO IN CINESE? - GUAI IN VISTA PER IL FAMOSO SCENEGGIATORE SHI HANG, ACCUSATO DA UNA VENTINA DI DONNE DI MOLESTIE SESSUALI: C’È CHI RACCONTA CHE AVREBBE ANNUSATO I CAPELLI DI UNA GIOVANE REGISTA E LE AVREBBE BACIATO L’ORECCHIO SENZA IL SUO CONSENSO E CHI LO ACCUSA DI PALPATINE IN PARTI SENSIBILI DEL CORPO, LECCATINE DI ORECCHIE E AVANCES. LUI NEGA TUTTO, DICENDO DI AVER AVUTO RAPPORTI CONSENSUALI CON ALCUNE DI LORO E…