1 mag 2024 12:13

COME SI FA A PRENDERE SUL SERIO L'AFRICA? - IL PARTITO SUDAFRICANO "AFRICAN MOVEMENT CONGRESS" HA ARRUOLATO LA CANTANTE-STRIPPER ZODWA WABANTU COME "AMBASCIATRICE" PER LE PROSSIME ELEZIONI - LA 38ENNE È DIVENTATA FAMOSA NEL PAESE PER I SUOI CONCERTI DOVE È SOLITA LEVARSI LE MUTANDINE E FARSI PALPEGGIARE E SMANACCIARE DAI FAN - PROPRIO PER QUESTO MOTIVO, HA RISCHIATO L'ARRESTO IN PIU' OCCASIONI - IN UN VIDEO DIVENTATO VIRALE SI VEDE UNO SPETTATORE CHE LE PRATICA IL CUNNILINGUS MENTRE IN UN ALTRO… - VIDEO