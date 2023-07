IN OTTO MESI HA RACCOLTO 130MILA FOLLOWER, MA LE SUE POSIZIONI SONO COSÌ SMACCATAMENTE FOLLI DA FAR SEMBRARE I PROGRESSISTI DEGLI IDIOTI

Estratto dell’articolo di Angelo Paura per "Il Messaggero"

Le sono serviti solo otto mesi per raccogliere oltre 130.000 follower e milioni di commenti, diventando uno degli account di sinistra più virali di Twitter. I suoi tweet populisti e spesso melodrammatici, a volte al limite della parodia sulle posizioni progressiste, erano seguiti e odiati dai conservatori e dalla destra che li usava come esempio per attaccare le politiche di Joe Biden. Ora, l'identità di Erica Marsh, il nome della ragazza che sostiene di gestire questo profilo, è stata messa in dubbio da diversi analisti e Twitter ha deciso di sospendere il suo account. E infatti non è chiaro se Erica Marsh esista, se sia un bot creato da un utente di destra, o forse da un attore comico.

Negli ultimi mesi diverse analisi e da ultimo un articolo del Washington Post hanno mostrato come qualcosa non funzionasse attorno a Erica Marsh: non esiste un numero di telefono o una prova che abbia mai votato, non esistono tracce della sua partecipazione alla campagna elettorale di Joe Biden, che lei sostiene di aver fatto. Non ci sono elementi per dire se - sempre facendo riferimento a quanto affermato dal profilo online - abbia mai fatto la volontaria nella Obama Foundation. Oltre al profilo su Twitter, Erica Marsh aveva anche un account su TikTok

Tuttavia non appare mai di persona mostrando la sua immagine in video e non usa mai la sua voce. I post sono soltanto video in cui ripubblica i sui tweet. Inoltre le uniche tre immagini presenti online e ricollegabili a Erica Marsh sarebbero state modificate: mostrano una ragazza bionda, molto giovane e sorridente, ma potrebbero essere un collage di altre immagini di volti o anche un viso completamente creato con una intelligenza artificiale.

«Credo fortemente che si tratti di una persona che non esiste», ha detto al Washington Post John Scott-Railton, ricercatore al Citizen Lab della University of Toronto, aggiungendo che sembra che il mondo di Erica Marsh sia stato creato a tavolino per far sembrare i progressisti degli idioti.

[…] L'account è stato sospeso dopo che il Washington Post ha chiesto spiegazioni, tuttavia né Twitter, né l'utente Erica Marsh hanno risposto alle domande del quotidiano o hanno dato spiegazioni in merito alla questione. La strategia usata da account come Erica Marsh è definita "rage baiting", e prevede di pubblicare enormi quantità di post con notizie false e polarizzate in modo da creare tensioni sociali e scontri. […]

