Estratto dell’articolo di Claudia Voltattorni per il "Corriere della Sera"

Patente immediatamente revocata per chi ha bevuto troppo e si mette alla guida di un’automobile. Ma anche per chi ha assunto sostanze stupefacenti. Revocata per sempre per i recidivi, coloro cioè che ubriachi al volante sono responsabili di reati gravissimi, come ad esempio la fuga dopo un omicidio stradale.

Patente sospesa invece per chi viene sorpreso al cellulare, ma anche per chi supera i limiti di velocità, percorre le strade contromano, viaggia senza cinture o senza casco. Arriva oggi in Consiglio dei ministri la stretta del Codice della strada con il disegno di legge sulla sicurezza stradale e la delega per la revisione del Codice messa a punto dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini che parla di «tolleranza zero» con sanzioni più dure […]

Ma a fianco alla revoca immediata della patente fino a 3 anni, arrivano regole più dure per chi già è stato trovato in passato ubriaco che dovrà obbligatoriamente installare in auto il dispositivo «alcolock» che blocca l’avvio del motore in caso di tasso alcolemico superiore a zero. […]

Per tutti gli altri resta il limite massimo di 0.5 g/l. C’è poi la revoca eterna della patente, che qualcuno ha già ribattezzato l’ergastolo della patente, destinata a chi commette reati gravissimi mentre è alla guida, come la fuga dopo un omicidio stradale.

[…] Si allunga a 3 anni il tempo di attesa per i neopatentati per guidare le auto più potenti, come ad esempio le supercar. E se un minorenne viene trovato alla guida, dovrà aspettare i 24 anni per avere la sua prima patente. […]

