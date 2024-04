30 apr 2024 11:09

COME SI MUORE IN IRAN - NIKA SHAKARAMI, LA 16ENNE SCOMPARSA DURANTE LE PROTESTE PER LA MORTE DI MAHSA AMINI E RITROVATA 9 GIORNI DOPO IN UN OBITORIO, È STATA "AGGREDITA SESSUALMENTE" E UCCISA DA TRE AGENTI DELLA "POLIZIA MORALE" DI TEHERAN - UN DOCUMENTO "ALTAMENTE CONFIDENZIALE" OTTENUTO DALLA BBC HA SMENTITO LA VERSIONE DEL REGIME IRANIANO, CHE SOSTENEVA CHE LA RAGAZZA SI FOSSE SUICIDATA…