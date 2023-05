COME SI SPIEGA IL VERTIGINOSO AUMENTO DI CLIC SUI PORNO AMATORIALI IN CUI LE DONNE OFFRONO L’INGRESSO NEL LORO LATO B? - BARBARA COSTA: “SARA’ PERCHE’ LE MOGLI NON LO DANNO PIU’…IN ITALIA SI ASSISTE A UN ALTRO PECULIARE FENOMENO: I VIDEO AMATORIAL REAL PIÙ CERCATI SONO QUELLI IN CUI SI PARLA IN DIALETTO! IL PIPPAROLO MEDIO VA IN FESTA CON IMPROVVISATI PERFORMER CHE SI ACCOPPIANO IN GERGO REGIONALE. VA FORTE IL VIDEO CUCKOLD DI DIANA E MICKY, CON LEI CHE SI FA PRENDERE IN PIEDI E POI SU UN TAVOLO DA UN ALTRO DAVANTI A LUI CONTENTISSIMO…”

Barbara Costa per Dagospia

In Italia serpeggia una inquietante piaga coniugale: le mogli non danno più il c*lo! O non l’hanno mai dato, o dato ma troppo poco, o solo da fidanzate, forse, chi lo sa, di preciso non si sa, fatto sta che in qualche modo va spiegato l’attuale vertiginoso aumento di cliccate – e soste per s*gate – sui video anal, e su un’indiscutibile categoria: l’amatorial! E declinato a coppia, e amatorial però non tanto di coppie che dalla pandemia nel porno home-made hanno trovato sudato impiego, no: è sempre più visto l’amatorial quello "real", ovvero l’amatorial girato senza grosse pretese né di scena accorgimenti, con corpi che sanno – e danno – il fatto loro, pur se non esattamente levigati.

E in Italia si assiste a questo peculiare fenomeno: i video amatorial real più con insistenza cercati sono quelli parlati, e meglio se in dialetto! Il p*pparolo medio italiano va in festa con improvvisati performer che si accoppiano in gergo regionale. Nord, sud, centro, non v’è dialetto di preferenza, anche se è saldo il trend che il romano cerca più il romano, il veneziano il veneziano, e così via.

Pornhub, che tutto sa e non lo freghi, per chi vuole concede di selezionare la ricerca video per ripartizione regionale. E monitora che, negli ultimi tempi, i video amatorial real segnano un +179 per cento, nel mondo, e che le ricerche di termini quali "orgasmo reale", "coppia reale", crescono del +42. E non solo. Pornhub rileva pure che sono le donne che più vogliono e guardano – e si toccano – col porno casalingo!!! Le utenti donne pro porno casalingo – ma poco anale – sono il 37 per cento in più degli uomini che hanno la loro stessa – ma più anale – passione.

Insieme a dive e a divi del porno, e a creator capaci di raccogliere milioni di views e denari, su Pornhub e co. ci stanno i "normali", persone popolari nel senso di popolo, che caricano video su video dei loro amplessi sessuali. Video che non sempre e non per primo motivo sono lì per denaro e gloria, ma per smisurato voyerismo, e video che fin dai titoli scelti illuminano la trama anale (mogli, se volete, prendete nota): "Aprimi il c*lo", "Spaccami il c*lo", "C’ho così voglia che ti do pure il c*lo", "Sb*rrami nel c*lo", "Fammi male al c*lo", "Ti supplico, sfondami il c*lo", "Adoro 20 cm nel c*lo", e c’è una che "No, nel c*lo no, solo mio marito", però poi…

L’amatorial real italiano è real per due sue speciali ragioni: non si stacca da mood e lezioni della commedia sexy all’italiana, e ne fa suo il grezzo e il pecoreccio, e così fa centro perché è su questa chiave che la sessualità nazionale media e maschile si è annidata e da par suo ancora figlia.

E infatti: chi sono gli 1,4 milioni di occhi e sessi che si son smanacciati col video "Gli succhio il caz*o e mi strozzo"? Titolo della casalinga fellatio by TheRealDiabla, due 20enni romani, all’anagrafe Ludovica e Noah, i quali, dato il trionfo delle loro gesta amatoriali, hanno lasciato gli stipendi da commesso lui, e da estetista lei, per buttarsi su OnlyFans, e lì sc*pare per 7 mila euro netti al mese incassare.

Loro hanno fatto il salto, al contrario il porno che rimane real vede protagonisti italiani anonimi, lavoratori ordinari che, tra le mura domestiche, con mascherina di pizzo e lineamenti non identificabili, in video sc*pano, e tosto!!! Va forte il cuckold dei Spicycookies95, lei che si fa sc*pare in piedi e poi su un tavolo in missionario da un altro davanti a lui contentissimo, e lei e lui che sono Diana e Micky, “una coppia innamorata, perversa, con tanta voglia di divertirsi e di fare p*rcate” (così si presentano sulla loro pagina Pornhub).

Oppure c’è Miley Martini, 20enne che sta su Pornhub “non per fare la pornostar, ma per divertirmi, io al lavoro devo vestirmi in modo formale, e quando torno a casa non vedo l’ora di spogliarmi e farmi un po’ di caz*o grosso e duro”. E col c*lo, alternato alla bocca, le parti in primo piano che di Miley più vedi. Si sprecano le pornomogli autonominatesi “tr*ie” che, specificando la regione di provenienza, “parlano al telefono”, con il marito, “mentre mi faccio venire in bocca dallo “zio, vicino di casa, dal coinquilino, dal migliore amico mio, o di mio marito”.

E mariti che postano foto di c*li di mogli (finto) addormentate. E mariti che filmano le consorti in macchina, ferme al posteggio, che si fanno riempire “davanti, dietro”, ma più frequentemente in bocca, dal primo che passa. Sconosciuto davvero o no, questi video amatorial real fatti outdoor, sono visualizzatissimi. Attuano fantasie insopprimibili. È fuori discussione: non si resiste a donne che implorano “non mi basta la f*ga, mettimelo nel c*lo” e attenti: c’è una napoletana, mora, mascherata – nome d’arte sui siti porno Hopedesire94 – che (tuttora?) gira nei parcheggi mostrando le tette ai camionisti, dalla sua auto, con accanto il marito, al posto di guida…!!!

