COME SIAMO CADUTI IN BASSO: A FARCI LA GUERRA PER NON METTERE LA MASCHERINA - A FIRENZE UNA PATTUGLIA DEI VIGILI HA AVVICINATO UNA DONNA CHE ERA SENZA MASCHERINA, INVITANDOLA A INDOSSARLA. PER TUTTA RISPOSTA, LA DONNA VA SU TUTTE LE FURIE, DA' IN ESCANDESCENZE E SI RIFIUTA DI FORNIRE LE GENERALITÀ - FINALE? LE PERSONE SULLA SCENA SE LA PRENDONO CON I VIGILI: “VERGOGNA, COS’E’ UNA TERRORISTA?!” - VIDEO

A Firenze una pattuglia dei vigili ha avvicinato in piazza della Repubblica una donna che era senza mascherina, invitandola a indossarla. Per tutta risposta la donna inizia a dare in escandescenze rifiutandosi di fornire le proprie generalità. E’ stata così denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità.

La polizia municipale contro la gogna mediatica

“La gogna mediatica che la polizia municipale di Firenze sta subendo” sui social media “in seguito ai fatti accaduti oggi pomeriggio in centro è veramente vergognosa. Come sindacato ci auguriamo che il comando usi tutte le proprie risorse per denunciare e perseguire le centinaia di persone che stanno gettando fango sulla divisa che con fatica e coraggio difendiamo tutti i giorni.

Stesso appello lo giriamo all’amministrazione comunale al fine di tutelare i propri dipendenti.”. Questa la presa di posizione, in una nota, del sindacato Uil Fpl per video apparsi sui social del controllo effettuato questo pomeriggio dai vigili a una donna senza mascherina che stava passeggiando con un cane in piazza della Repubblica.

Le immagini che stanno girando sui social network

Nelle immagini si vedono intorno alla donna più agenti uno dei quali la trattiene mentre altri passanti stanno intorno. Tra loro c’è chi polemizza con i vigili e e grida “vergogna”. La donna, secondo quanto spiegato da Palazzo Vecchio, invitata a indossare la mascherina avrebbe dato in escandescenze venendo poi denunciata per resistenza a pubblico ufficiale, minacce e rifiuto di generalità.

“Chiediamo come sempre maggior sicurezza per gli operatori in quella situazione le mascherine fpp2 avrebbero garantito una maggior sicurezza agli operatori intervenuti. Chiediamo in questa situazione di profondo disagio sociale (vedi i recenti fatti di Napoli e Roma) un’attenzione maggiore da parte del comando nello strutturare servizi con un occhio rivolto alla sicurezza generale di tutto il corpo della polizia municipale”. (Fonti: Ansa e YouTube)

