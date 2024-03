COME SONO ARMATI BENE ‘STI PARTIGIANI RUSSI – UN CACCIA RUSSO SU-27 È STATO ABBATTUTO A BELGOROD, AL CONFINE CON L’UCRAINA, NELLA ZONA IN CUI SI SONO INFILTRATI I RIBELLI DEL “BATTAGLIONE SIBERIANO”. IL GRUPPO HA CONQUISTATO UN VILLAGGIO E HA INVIATO UN MESSAGGIO ALLA POPOLAZIONE RUSSA IN VISTA DELLE ELEZIONI DEL 17 MARZO: “IGNORATE IL VOTO, LIBERIAMOCI DI PUTIN”. C’È DIETRO LA MANINA DEL GUR, I SERVIZI MILITARI UCRAINI GUIDATI DA BUDANOV, CHE GIÀ IN PASSATO AVEVANO COMPIUTO SABOTAGGI E OMICIDI MIRATI OLTRE CONFINE?

'CACCIA RUSSO SU-27 ABBATTUTO A BELGOROD IN VIDEO ONLINE'

vladimir putin

(ANSA) - Il portavoce dell'intelligence militare ucraina (Gur) Andry Yusov ha dichiarato in tv che i servizi speciali hanno ricevuto le informazioni circolate in rete stamani sull'abbattimento di un aereo russo Su-27 a Belgorod: "Queste informazioni vengono verificate", ha detto, citato da Unian. In precedenza canali russi hanno pubblicato online il video con lo schianto del caccia russo. Unian riferisce che "Il video è stato pubblicato anche dal comandante militare Andriy Tsaplienko". Secondo testimoni, che hanno postato video, c'è stata una potente esplosione, poi l'aereo è stato visto cadere e si è schiantato nella foresta.

RUSSI FILO-KIEV, 'IGNORARE IL VOTO, LIBERIAMOCI DI PUTIN'

incursione dei partigiani russi nelle regioni di belgorod e kursk 4

(ANSA) - I partigiani russi filo-ucraini del 'Battaglione Siberiano' hanno invitato oggi la popolazione russa a "ignorare le elezioni" nel Paese definendole una "finzione". "I soldati del 'Battaglione Siberiano' si trovano in Russia e fanno appello agli abitanti della Federazione Russa affinché ignorino le 'elezioni' - si legge nel messaggio pubblicato su Telegram -. Le schede elettorali e i seggi elettorali in questo caso sono una finzione". Da parte sua, la Legione 'Libertà di Russia' ha assicurato di fare "ogni sforzo" affinché i suoi sogni di una Russia libera dalla dittatura del presidente Vladimir Putin "diventino realtà".

incursione dei partigiani russi nelle regioni di belgorod e kursk

"Buongiorno dal confine russo-ucraino. Come tutti i nostri concittadini, nella Legione sogniamo una Russia libera dalla dittatura di Putin. Ma non ci limitiamo a sognare: facciamo ogni sforzo perché questi sogni diventino realtà. Toglieremo la nostra terra al regime, centimetro dopo centimetro. I russi dormiranno tranquilli, non avranno paura del campanello e diranno quello che pensano senza paura. I russi voteranno per chi vogliono e non per chi dovrebbero. I russi vivranno liberamente", si legge nel messaggio della Legione. "I soldati del 'Battaglione Siberiano' sono in Russia e fanno appello agli abitanti della Federazione Russa affinché ignorino le 'elezioni' - afferma l'altra unità di volontari -. Le schede elettorali e i seggi elettorali in questo caso sono una finzione. Potete davvero cambiare la vostra vita in meglio solo con le armi in mano. Chi non accetta una vita di povertà sotto la tirannia deve fare la scelta giusta".

La legione “Russia Libera” e il battaglione siberiano sono entrati nelle regioni russe di Kursk e Belgorod



“Il confine di Lozovaya Rudka nella regione di Belgorod è completamente sotto il controllo delle forze di liberazione. Attualmente è in corso una sparatoria a

1/?? pic.twitter.com/SQEnMI0bhh — VADYM ????? (@VadymVietrov) March 12, 2024

incursione dei partigiani russi nelle regioni di belgorod e kursk 2

UCRAINA: RUSSIA, SCUOLE CHIUSE A KURSK DOPO TENTATA INFILTRAZIONE

(Adnkronos) - Le scuole della città di Kursk sono state chiuse dopo un tentativo di infiltrazione da parte di sabotatori ucraini in territorio russo. Lo rende noto la Tass citando le autorità locali e spiegando che gli studenti seguiranno le lezioni online.

Almeno due gruppi armati di ribelli russi pro-Kiev hanno rivendicato questa mattina di aver attraversato il confine nelle regioni russe di Belgorod e Kursk.

Il centro operativo centrale del Servizio segreto federale russo (Fsb) ha affermato di aver bloccato i tentativi di infiltrazione e di aver inflitto ingenti perdite ai ribelli, oltre cento morti.

Reparti dell'esercito russo di liberazione e del battaglione siberiano hanno preso il controllo di due villaggi di frontiera nelle regioni di Kursk e Belgorod. pic.twitter.com/3Vj5qq3nOV — Lunacharsky (@silupescu) March 12, 2024

incursione dei partigiani russi nelle regioni di belgorod e kursk 1

UCRAINA: DRONE KIEV SI SCHIANTA SU MUNICIPIO BELGOROD, 2 DONNE FERITE

(Adnkronos) - Due donne sono rimaste ferite nello schianto di un sospetto drone ucraino contro il municipio di Belgorod, città capoluogo dell'omonimo oblast russo. Lo ha riferito l'agenzia Tass, citando il governatore di Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

incursione dei partigiani russi nelle regioni di belgorod e kursk incursione dei partigiani russi nelle regioni di belgorod e kursk incursione dei partigiani russi nelle regioni di belgorod e kursk 99 incursione dei partigiani russi nelle regioni di belgorod e kursk 6