Trieste, il video dopo la sparatoria: le urla di dolore dell’aggressore rimasto a terra

Da www.corriere.it

MATTEO DEMENEGO

«Vieni a prendermi ... non voglio l’ambulanza ... sto morendo...»: sono le frasi che urla Alejandro Augusto Stephan Meran, 29 anni, rivolte al fratello, Carlysle, all’esterno della Questura di Trieste. Alejandro, che ha sparato e colpito tre poliziotti (due in condizioni gravissime,non sono sopravvissuti), è a terra mentre attende l’ambulanza dopo essere stato ferito durante il tentativo di fuga. La scena è stata mandata in onda dall’emittente locale «Tele4» nel corso di una edizione straordinaria

PIERLUIGI ROTTA

Trieste, Rotta ucciso da 2 colpi, Demenego da 3. Agente ferito sarà operato

(LaPresse) - Alejandro Stephan Meran, il giovane domenicano fermato per aver ucciso a colpi di pistola i due agenti morti ieri nella questura di Trieste ha colpito con due proiettili Pierluigi Rotta, al lato sinistro del petto e all’addome, e con tre l'agente scelto Matteo Demenego, sotto la clavicola sinistra, al fianco sinistro e alla schiena.

L'omicida, che secondo quanto detto dal fratello soffriva di problemi psichici, era stato accompagnato da Rotta al bagno mentre si trovava in questura per alcune verifiche sul furto di uno scooter. Il terzo agente ferito nella sparatoria sarà operato per le ferite riportate alla mano e non è in pericolo di vita.

