(ANSA) - E' stata eseguita l'autopsia, all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo, sul corpo di Mike Lynch, il magnate inglese morto nell'affondamento del veliero Bayesian colato a picco davanti alle coste palermitano lo scorso 19 agosto. Lynch era stato trovato nella prima cabina insieme ai coniugi Bloomer e Morvillo.

Per l'imprenditore come per la coppia servono nuove analisi per accertare se siano deceduti per annegamento o per l'esaurimento dell'ossigeno presente in una bolla d'aria che si era formata nella cabina. Sempre oggi è stata eseguita l'autopsia sul corpo di Recaldo Thomas, lo chef e unico componente dell'equipaggio trovato fuori dallo scafo dai sub dei vigili del fuoco senza vita.

L'esame ha confermato che Thomas è morto per annegamento. Sul corpo non ci sarebbero altre lesioni. Sui cadaveri del cuoco e dell'imprenditore sono state eseguite anche le Tac. Domani mattina sarà effettuata l'ultima autopsia sul corpo della figlia di 18 anni di Lynch, Hannah, trovata dai sub nella terza cabina del veliero. Per il naufragio sono indagati il comandante neozelandese James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio Matthew Griffith che era di guardia in plancia la notte del naufragio.

