COME SONO RIUSCITI A INCASTRARE MATTEO MESSINA DENARO? FONDAMENTALI SONO STATE LE INTERCETTAZIONI ALLE SORELLE CHE PARLAVANO DI TUMORE, CHEMIOTERAPIA E INTERVENTI – USANDO IL DATABASE DEI MALATI ONCOLOGICI È SBUCATO IL NOME DI ANDREA BONAFEDE, NIPOTE DI UN VECCHIO FAVOREGGIATORE DEL BOSS CHE, PERÒ, IL GIORNO DOPO L’INTERVENTO, ERA TRANQUILLO NELLA SUA CASA DI CASTELVETRANO – L’OROLOGIO DA 35MILA EURO AL POLSO DEL BOSS, I VESTITI FIRMATI E QUEL PATRIMONIO DA 13 MILIONI DI EURO…

MATTEO MESSINA DENARO

COSÌ È STATO ARRESTATO MESSINA DENARO: «USATO IL DATABASE DEI MALATI ONCOLOGICI»

Estratto dell’articolo di Lara Sirignano per www.corriere.it

Le gravi malattie di cui soffre il boss le hanno scoperte intercettando i pochi familiari ancora liberi. È ascoltando le frasi sussurrate a mezza bocca dalle sorelle del capomafia di Castelvetrano, ex primula rossa della mafia da oggi dietro le sbarre, che gli inquirenti hanno messo insieme i pezzi del puzzle che li ha portati alla cattura del padrino. Parlavano di un tumore al fegato, di chemioterapia e di due interventi subiti: uno per il cancro, l’altro per il morbo di Crohn i familiari intercettati.

registrazione matteo messina denaro vlinica maddalena

Un input che ha dato il via all’indagine del Ros e della Procura di Palermo che ha messo termine alla trentennale latitanza di Matteo Messina Denaro. Grazie al centro del ministero della Salute che raccoglie i dati dei malati oncologici gli inquirenti hanno stilato una lista di pazienti che per patologie, sesso, età e provenienza erano compatibili col padrino ricercato.

Tra i nomi uno ha fatto saltare sulla sedia i magistrati: Andrea Bonafede, di Campobello di Mazara, nel trapanese, nipote di Angelo, vecchio favoreggiatore del boss. Operato alla clinica Maddalena di Palermo un anno fa. Solo che, hanno scoperto gli inquirenti, il giorno dell’intervento indicato dagli archivi del ministero, Bonafede era tranquillo a casa sua. La lampadina si è accesa: Bonafede poteva essere il nome usato da Messina Denaro che per un anno ha fatto su e giù dal suo covo al La Maddalena per la chemioterapia.

la carta di identita falsa usata da matteo messina denaro

[...]

2AL POLSO DI MESSINA DENARO UN OROLOGIO DA 35 MILA EURO. GLI INVESTIGATORI: «CERCHIAMO UN PATRIMONIO DA 13 MILIONI»

Estratto dell’articolo da www.corriere.it

[…] Matteo Messina Denaro indossava un «pezzo» da 35 mila euro, prodotto dalla casa svizzera «Franck Muller», che può vantare anche fan e clienti esclusivi.

[…]non a caso in conferenza stampa a Palermo gli inquirenti hanno parlato di un patrimonio stimato in 13 milioni di euro, tra liquidità, quote societarie, altri beni mobili e palazzi, che risulterebbero per lo più intestati a prestanome.

MATTEO MESSINA DENARO DOPO L ARRESTO

«Era ben vestito, di buon aspetto, indossava dei beni decisamente di lusso, da questo possiamo desumere che le sue condizioni economiche in questo momento erano tutt’altro che difficili», ha sottolineato il procuratore aggiunto della Dda di Palermo Paolo Guido nel corso della conferenza stampa parlando del momento in cui il boss mafioso Messina Denaro è stato fermato nella clinica Maddalena.

«Già, ma al momento sono stati sequestrati 1.300 euro», oltre all’orologio, ha messo in evidenza un investigatore […]

matteo messina denaro matteo messina denaro 2 la prima immagine di matteo messsina denaro dopo l arresto 2 arresto matteo messina denaro la prima immagine di matteo messsina denaro dopo l arresto 1 arresto di matteo messina denaro 4 arresto di matteo messina denaro 1 arresto di matteo messina denaro 3 arresto di matteo messina denaro 2 il volto di matteo messina denaro nel 2009 matteo messina denaro 1 matteo messina denaro la distanza tra la clinica maddalena e la dia ARRESTO DI MATTEO MESSINA DENARO – VIGNETTA BY VUKIC