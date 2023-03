COME SONO RIUSCITI GLI INVESTIGATORI AD ARRIVARE A MATTEO MESSINA DENARO? DOPO LA SCOPERTA DELLA MALATTIA DEL BOSS, LA VERA CACCIA È INIZIATA SUI PC DEL MINISTERO DELLA SANITÀ: INCROCIANDO LE INFORMAZIONI SI È ARRIVATI A 22 PAZIENTI CHE RICONDUCEVANO A PERSONE CHE ERANO CURATE IN STRUTTURE SICILIANE – È STATA NECESSARIA UNA SECONDA SCREMATURA PER ARRIVARE AL NOME DI ANDREA BONAFEDE: SOLO FACENDO ACCERTAMENTI SI È ARRIVATO A CAPIRE CHE…

Estratto dell’articolo di Salvo Palazzolo per www.repubblica.it

matteo messina denaro

La vera caccia al superlatitante è stata virtuale, dentro i computer del ministero della Sanità. Sì perché il 6 dicembre, dopo il ritrovamento del pizzino con il diario clinico del boss a casa della sorella Rosalia, c’era una sola certezza: Matteo Messina Denaro ha un tumore. Ma non si sapeva dove era in cura, in quel biglietto non c’era alcuna indicazione. Per questa ragione è iniziata una lunga indagine. Sulla banca dati nazionale dei ricoveri ospedalieri. «È un sistema alimentato con informazioni sintetiche e fedeli della cartella clinica per tutti i pazienti dimessi dagli istituti pubblici e privati», scrivono i carabinieri del Ros nel rapporto alla procura.

Gli investigatori sapevano dal pizzino che il boss era stato ricoverato una prima volta il 9 novembre 2020. E che quattro giorni dopo c’era stato l’intervento. Così, gli investigatori hanno fatto delle domande ben precise al ministero della Salute, hanno chiesto di avere notizie su «tutti i ricoveri a livello nazionale fatti dall’8 al 13 novembre 2020». E poi notizie su «tutte le operazioni dal 13 al 14 novembre 2020». Il pizzino parlava anche di un’operazione fatta il 4 maggio 2021. «L’analisi […] ha permesso di focalizzare l’attenzione su 89 codici pazienti, di cui 22 che avevano generato flussi da strutture sanitarie pubbliche e private dislocate in Sicilia».

matteo messina denaro

Così, si è lavorato per stringere sempre più il cerchio. In modo da far combaciare la cartella clinica elettronica con il percorso segnato nel pizzino. Alla fine, è rimasto solo un sospettato. Ma non c’era ancora un nome. Quando il ministero l’ha fornito sono subito partiti gli accertamenti su questa persona. Era Andrea Bonafede, geometra di Campobello di Mazara, nipote del capomafia che in passato aveva favorito proprio Messina Denaro.

matteo messina denaro 2

Scavando nella sua vita, è emerso che il 4 maggio 2021, quando risultava sotto i ferri a Palermo, era in realtà in giro per Campobello con la sua Volkswagen Polo. E se non era lui a Palermo, chi c’era allora?

la foto con sigaro e cognac di matteo messina denaro

[…] quando il sistema informatico registra l’arrivo del paziente tutti sono pronti a bloccarlo al settimo piano, dove generalmente si svolgono le terapie. Ma il signor Bonafede non arriva. Dove sarà mai andato? Sono momenti di fibrillazione per la squadra. […] Alle 9.15, finalmente la svolta: un gruppo di carabinieri di Crimor vede l’uomo con il giaccone ormai diventato famoso dentro una Fiat Bravo di colore bianco. […]

MEME MATTEO MESSINA DENARO l alfa romeo giulietta di matteo messina denaro 4 i luoghi di matteo messina denaro 1 carta identita matteo messina denaro documenti matteo messina denaro 1 i covi di matteo messina denaro a campobello di mazara 1 i covi di matteo messina denaro a campobello di mazara 2 LA FIRMA DI MATTEO MESSINA DENARO SUL DOCUMENTO DEL ROS DOPO LA CATTURA