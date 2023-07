4 lug 2023 17:26

COME SONO STATI GLI ULTIMI ISTANTI DI VITA PER LE 5 PERSONE MORTE A BORDO DEL “TITAN”? – PRIMA DI ESSERE SCHIACCIATI DELLA PRESSIONE DELL'ACQUA GLI OCCUPANTI DEL MINI SOMMERGIBILE ASCOLTAVANO DELLA MUSICA E OSSERVAVANO DAL PICCOLO OBLÒ LE CREATURE MARINE. LE LUCI ERANO SPENTE PER RISPARMIARE BATTERIA – IN POCHI SECONDI IL "TITAN" È IMPLOSO E GLI OCCUPANTI SONO MORTI SENZA RENDERSENE CONTO...