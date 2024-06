17 giu 2024 11:44

COME STA ANTONELLA CLERICI? – LA CONDUTTRICE È TORNATA NELLA SUA VILLA, IN MEZZO AI BOSCHI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA, A UNA SETTIMANA DALL'OPERAZIONE D'URGENZA PER LA RIMOZIONE DELLE OVAIE – IL POST PER RASSICURARE I FAN: “A CASA FINALMENTE. CONVALESCENZA. TUTTO È ANDATO BENE” – ACCANTO A LEI C’È IL COMPAGNO, IL PETROLIERE VITTORIO GARRONE, CHE HA SCRITTO SUI SOCIAL: “SEMPRE CON TE, NEI MOMENTI BELLI E IN QUELLI DIFFICILI…”