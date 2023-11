6 nov 2023 10:18

COME STA BERGOGLIO? – PAPA FRANCESCO ROMPE IL SILENZIO SULLE SUE CONDIZIONI DI SALUTE: “SUCCEDE CHE IO NON STO BENE DI SALUTE E PER QUESTO PREFERISCO NON LEGGERE IL DISCORSO MA DARLO A VOI E CHE VOI LO PORTIATE" – IL MESSAGGIO DEL PONTEFICE NELL’UDIENZA CON I RABBINI EUROPEI, PRONUNCIATO CON LA VOCE MOLTO AFFATICATA...