COME STA CAMILLO RUINI? – DAL POLICLINICO GEMELLI DI ROMA FANNO SAPERE CHE “IL CARDINALE HA TRASCORSO LA NOTTE TRANQUILLA. LE SUE CONDIZIONI SI CONFERMANO STABILI. PROSEGUONO I CONTROLLI E LE CURE PRESSO LA TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA” – IL 93ENNE È STATO RICOVERATO SABATO SCORSO IN SEGUITO A UN INFARTO...

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(ANSA) - "Il cardinale Camillo Ruini ha trascorso la notte tranquilla. Le sue condizioni si confermano stabili. Proseguono i controlli e le cure presso la Terapia intensiva cardiologica del Policlinico Gemelli". Lo riferisce lo stesso ospedale.

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