7 nov 2023 19:47

COME STA DONATELLA RETTORE? LA CANTANTE 68ENNE HA POSTATO UN VIDEO DALL’OSPEDALE DOPO UN INTERVENTO AL TUNNEL CARPALE, MA LE SUE CONDIZIONI HANNO PREOCCUPATO I FAN: VOCE IMPASTATA A CAUSA DELL’ANESTESIA, CUFFIETTA IN TESTA, MASCHERINA SULLA BOCCA E COPERTA ISOTERMICA PER STABILIZZARE LA TEMPERATURA – POCO DOPO, IL VIDEO E’ SPARITO DA INSTAGRAM…