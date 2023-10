COME STA FEDEZ? SECONDO L'ANSA, LE CONDIZIONI DEL RAPPER SONO IN LEGGERO MIGLIORAMENTO. I LIVELLI DI EMOGLOBINA SONO IN RECUPERO DOPO LA TERZA TRASFUSIONE, RESA NECESSARIA DAL SANGUINAMENTO DI DOMENICA. MA LA SITUAZIONE RIMANE DELICATA – IL CANTANTE È ANCORA RICOVERATO NEL REPARTO DI CHIRURGIA DELL'OSPEDALE “FATEBENEFRATELLI” DI MILANO...

fedez

(ANSA) - Leggero miglioramento delle condizioni di salute per il rapper Fedez che è ancora ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale Fatebenefratelli di Milano dopo due emorragie dovute a ulcere intestinali

Secondo quanto risulta all'ANSA, il cantante sarebbe in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta dopo il sanguinamento di domenica, per cui i medici erano dovuti intervenire con una gastroscopia urgente in sala operatoria.

fedez

Fedez è costantemente monitorato attraverso il controllo dell'emocromo. Nonostante il miglioramento, la situazione rimane delicata e per questo non si parla ancora di dimissioni per il cantante che rimarrà in ospedale con tutta probabilità almeno fino alla prossima settimana.

CHIARA FERRAGNI FA VISITA A FEDEZ ALL OSPEDALE FATEBENEFRATELLI CHIARA FERRAGNI FA VISITA A FEDEZ ALL OSPEDALE FATEBENEFRATELLI