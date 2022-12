26 dic 2022 20:10

COME STA GIANLUCA VIALLI? L’EX CALCIATORE, CHE DA ANNI LOTTA CONTRO UN TUMORE AL PANCREAS, RESTA RICOVERATO A LONDRA PER L’AGGRAVARSI DELLE CONDIZIONI – AL SUO FIANCO IN QUESTI GIORNI CI SONO LA MOGLIE E LE FIGLIE, I FRATELLI E LA MADRE – DAVANTI ALLA CLINICA, È SPUNTATO UNO STRISCIONE DEL SAMPDORIA CLUB OF ENGLAND: “C’MON GIANLUCA! WE ARE WITH YOU! NOI TI AMIAMO E TI ADORIAMO!"