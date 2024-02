13 feb 2024 17:03

COME STA GUIDO CROSETTO? DALL’OSPEDALE “SAN CARLO DI NANCY” FANNO SAPERE CHE GLI ACCERTAMENTI AI QUALI IL MINISTRO DELLA DIFESA SI È SOTTOPOSTO "HANNO EVIDENZIATO UNA LIEVE PERICARDITE E L'ASSENZA DI DANNI CARDIACI. NELLE PROSSIME ORE CROSETTO, LE CUI CONDIZIONI DI SALUTE SONO BUONE, VERRÀ SOTTOPOSTO A ULTERIORI ESAMI, PER ACCERTARE LE CAUSE DEL MALORE”