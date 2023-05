COME STA JAMIE FOXX? – LE CONDIZIONI DELL'ATTORE, RICOVERATO DALLO SCORSO 11 APRILE, SAREBBERO PREOCCUPANTI: “LA FAMIGLIA SPERA PER IL MEGLIO MA SI STA PREPARANDO AL PEGGIO” – RESTA ANCORA IL MISTERO SULLA MALATTIA CHE HA COLPITO IL 55ENNE PREMIO OSCAR MENTRE STAVA GIRANDO IL FILM “BLACK IN ACTION”

"La famiglia di Jamie Foxx si sta preparando al peggio”. Questo è quanto filtra da una fonte vicina all’attore americano che rimane in ospedale. In cura da quattro settimane dopo aver sofferto di una ancora oscura “grave emergenza medica”, Foxx si trova in una struttura medica in Georgia dove è tenuto “sotto osservazione”.

Una fonte vicina alla famiglia ha dunque riferito a Radar Online che la sua famiglia “spera per il meglio ma si prepara al peggio” dopo il suo ricovero in ospedale: “La famiglia di Jamie dicendo che sta migliorando, mentre i medici cercano di andare a fondo per capire la natura dei suoi problemi”.

Foxx, 55 anni, Premio Oscar nel 2005 per la sua interpretazione del pianista e cantante Ray Charles nel film biografico Ray, è stato portato in ospedale martedì l’11 aprile. In quel momento stava lavorando al film Back in action, una commedia di prossima uscita realizzata per Netflix. Nel film recita anche Cameron Diaz, sarà il primo film dal suo ritiro quasi un decennio fa. […]

