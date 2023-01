17 gen 2023 18:04

COME STA JEREMY RENNER? – L'ATTORE AMERICANO, CHE È STATO INVESTITO DA UNO SPAZZANEVE IL PRIMO GENNAIO, È "IN CONDIZIONI CRITICHE MA STABILI" - LE TESTIMONIANZE DEGLI AMICI: "AVEVA DIFFICOLTÀ A RESPIRARE, STAVA PER MORIRE DISSANGUATO" - IL PERCORSO PER IL SUO RECUPERO È ANCORA LUNGO, PER GLI AMICI "POTREBBERO PASSARE ANCHE DUE ANNI" PRIMA CHE L'ATTORE POSSA RIPRENDERSI DEL TUTTO... – VIDEO