1. PALAZZO CONFERMA, 'KATE NON SARÀ A EVENTO DELL'8 GIUGNO'

ANNUNCIO DOPO LA COMUNICAZIONE FATTA A MARZO DA MINISTERO DIFESA

principe william kate middleton

(ANSA) - Kensington Palace ha confermato che la principessa di Galles non parteciperà l'8 giugno alla parata militare a Londra chiamata Colonel's Review che precede quella del Trooping the Colour in occasione delle celebrazioni del compleanno ufficiale di re Carlo III, mentre prosegue il suo recupero dopo la diagnosi di cancro e l'avvio della chemioterapia.

Si tratta dell'annuncio ufficiale dopo che a inizio marzo, quando ancora non si sapeva della malattia di Kate, Palazzo era intervenuto per non confermare la partecipazione all'evento della moglie dell'erede al trono preannunciata dal ministero della Difesa del governo di Rishi Sunak.

kate middleton

2. COME STA KATE MIDDLETON? SECONDO ALCUNE FONTI, LA PRINCIPESSA HA «SUPERATO IL PUNTO CRITICO» DELLE CURE

Estratto dell'articolo di Kathie Nicholl per www.vanityfair.it

In seguito alle voci secondo cui Kate Middleton sarebbe stata vista fuori casa con la famiglia alcuni giorni fa, sono iniziate le congetture sulla data in cui la principessa tornerà agli impegni ufficiali.

Come hanno detto alcune fonti a Vanity Fair Usa, le voci secondo cui è improbabile che la principessa Kate torni al lavoro prima del prossimo anno sono inesatte; d’altra parte, anche se il Daily Mail ha riferito che Kate potrebbe riprendere il proprio ruolo ufficiale già in autunno, una data ufficiale non è stata ancora programmata.

il principe william e kate middleton al supermercato a windsor 3

Secondo quanto appreso da VF, Kate non ha fretta di tornare al lavoro e si sta concentrando esclusivamente sulla sua guarigione. Una fonte autorevole ha affermato che «non c’è una tempistica e di certo non c’è fretta. Avverrà quando Catherine si sentirà pronta e quando avrà il via libera dal suo team medico. Ma tornerà al 100% al lavoro, su questo non ci sono dubbi».

[…]

Fonti a lei vicine hanno dichiarato a VF che la principessa, che si sta sottoponendo a un ciclo di chemioterapia preventiva, nelle ultime settimane ha «superato il punto critico» del trattamento e si sente molto meglio.

kate middleton al supermercato a windsor 4

«È stato un grande sollievo che tolleri bene i farmaci e stia davvero molto meglio», dice un amico di famiglia. «Naturalmente è stato un periodo molto impegnativo e carico di preoccupazioni. Tutti si sono stretti intorno a lei: William, i genitori, la sorella e il fratello».

[…]

kate middleton annuncia di avere un tumore 4 il principe william e kate middleton al supermercato a windsor 2 kate middleton in auto con william il principe william e kate middleton al supermercato a windsor 1 kate middleton 2 prima uscita di kate middleton con la madre dopo il misterioso intervento all addome kate middleton 1 kate middleton e principe william il principe william kate middleton e i figli kate middleton annuncia di avere un tumore 5