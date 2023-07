COME STA NETANYAHU? – LE CONDIZIONI DEL PREMIER ISRAELIANO, RICOVERATO NEL POMERIGGIO IN UN OSPEDALE DI TEL AVIV, SONO IN MIGLIORAMENTO: AVREBBE AVUTO PROBLEMI DI DISIDRATAZIONE, DOVUTI A UN COLPO DI CALORE – PER RASSICURARE I CITTADINI, “BIBI” È COMPARSO IN TV, CON IL VOLTO SORRIDENTE: “MI SENTO BENE”. MA L’ALLARME È STATO ALTO… - VIDEO

Massimo Lomonaco per l'ANSA

BENJAMIN NETANYAHU DOPO IL RICOVERO

Paura per il premier israeliano Benyamin Netanyahu, ricoverato a Tel Aviv per problemi di disidratazione, apparentemente dovuti a un colpo di calore. Ma, dopo due ore convulse, il 73enne premier è apparso personalmente in tv dall'ospedale Sheba per rassicurare tutti: "Mi sento molto bene", ha detto rivolgendosi agli israeliani con il viso disteso e sorridente. Per alcune ore del riposo sabbatico, tuttavia, l'allarme è stato alto.

Molti media - citando fonti vicine al premier - hanno riferito di "forti dolori al petto" e che Netanyahu avesse "perso conoscenza" mentre si trovava nella sua residenza privata di Cesarea. Prima che lo stesso Netanyahu apparisse in tv, un portavoce del suo ufficio aveva fatto sapere che secondo una prima valutazione dei medici il malore del premier era dovuto ad una "disidratazione" dopo una visita ieri al lago di Tiberiade in ore di forte calura.

netanyahu

Seguita oggi da un "leggero giramento di testa". Tanto da convincere il suo medico personale a consigliare al premier di recarsi al pronto soccorso a Tel Aviv. Netanyahu è arrivato all'ospedale da Cesarea (circa 50 chilometri da Tel Aviv) in auto - e non in ambulanza come era circolata voce in un primo momento - accompagnato dal suo seguito: con lui la moglie Sarah e il figlio Avner.

Dopo essere entrato sulle sue gambe, è stato subito sottoposto alle visite e analisi del caso che non hanno poi rivelato nulla fuori norma. Un colpo di calore dovuto appunto alla disidratazione. "Ringrazio tutti per la preoccupazione, mi sento molto bene. Sono stato al sole sul Lago di Tiberiade senza cappello e senza acqua e non è stata un buona idea - ha poi spiegato lui stesso in tv -. Consiglio a tutti di non esporsi al calore e di bere molta acqua".

BENJAMIN NETANYAHU DOPO IL RICOVERO

Come mostrano alcuni video diffusi dai media, il figlio Avner ha già lasciato l'ospedale e questo appare un'ulteriore prova delle attuali condizioni del premier. Nell'ottobre dello scorso anno, Netanyahu - che allora era leader dell'opposizione - era stato portato in ospedale a Gerusalemme dove era stato sottoposto ad accertamenti ma dimesso il giorno seguente. Numerosi sono stati i messaggi di solidarietà giunti al premier appena si è diffusa la notizia del nuovo ricovero. A cominciare dal leader dell'attuale opposizione, l'ex premier Yair Lapid. "Auguro al primo ministro - ha scritto Lapid su twitter - una completa guarigione e una buona salute. Sta bene". E in serata, per la 28/a settimana consecutiva, sono riprese le consuete proteste in molti luoghi di Israele contro la riforma giudiziaria promossa da Netanyahu. A Tel Aviv, come sempre, la manifestazione più imponente.

israele proteste contro netanyahu 2 BENJAMIN NETANYAHU E GIORGIA MELONI A PALAZZO CHIGI israele proteste contro netanyahu 3