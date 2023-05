COME STA PAPA FRANCESCO? LO HA RIVELATO LUI STESSO DURANTE L'INTERVENTO AGLI "STATI GENERALI DELLA NATALITÀ" – PARLANDO ALLA PLATEA DELL’AUDITORIUM DELLA CONCILIAZIONE DI ROMA, BERGOGLIO SI È SCUSATO PERCHÉ FACEVA IL SUO DISCORSO DA SEDUTO: “NON TOLLERO IL DOLORE QUANDO SONO IN PIEDI…” - VIDEO

Papa Francesco ha cominciato il suo intervento agli Stati Generali della natalità, in corso a Roma, scusandosi perché impossibilitato a parlare in piedi. Ma, ha aggiunto il santo Padre, «non tollero il dolore quando sono in piedi». E la platea dell'Auditorium della Conciliazione, premier Meloni in testa, ha risposto con un lungo e caloroso applauso.

