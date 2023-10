COME STA PAPA FRANCESCO? – NEL CONSUETO VIDEO MENSILE, DIFFUSO OGGI, BERGOGLIO INVITA INSOLITAMENTE A PREGARE PER LUI: “LE VOSTRE PREGHIERE MI DANNO FORZA E MI AIUTANO A DISCERNERE E AD ACCOMPAGNARE LA CHIESA ASCOLTANDO LO SPIRITO SANTO. FACCIAMO IN SILENZIO QUESTA PREGHIERA DI VOI SU DI ME” – I PROBLEMI DI SALUTE DEL PONTEFICE: LE OPERAZIONI AL COLON E ALL'INTESTINO, IL DOLORE AL GINOCCHIO, LA SCIATALGIA… – VIDEO

(ANSA) - "Preghiamo per il Papa, perché nell'esercizio della sua missione continui ad accompagnare nella fede il gregge a lui affidato da Gesù, sempre con l'aiuto dello Spirito Santo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. E pregate per me! A favore!". Insolito video quello di papa Francesco con l'intenzione di preghiera per il mese di novembre diffuso oggi attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa.

Il Pontefice vi invita infatti a pregare "per il Papa", quindi per lui stesso. "Chiedete al Signore che mi benedica - dice Francesco nel filmato in spagnolo -. Le vostre preghiere mi danno forza e mi aiutano a discernere e ad accompagnare la Chiesa ascoltando lo Spirito Santo".

"Essere Papa non significa perdere la propria umanità - prosegue -. Al contrario, la mia umanità cresce ogni giorno di più con il popolo santo e fedele di Dio. Perché essere Papa è anche un processo. Si prende coscienza di ciò che significa essere un pastore". "E in questo processo - aggiunge Bergoglio - si impara ad essere più caritatevoli, più misericordiosi e, soprattutto, più pazienti, come il nostro padre Dio, che è così paziente".

Posso immaginare che tutti i Papi, all'inizio del loro pontificato, abbiano avuto quella sensazione di paura, di vertigine, di chi sa che sarà giudicato duramente - conclude -. Perché il Signore chiederà a noi Vescovi di rendere seriamente conto del nostro operato. Per favore, vi chiedo di giudicare con benevolenza. E di pregare perché il Papa - chiunque sia, oggi è il mio turno - riceva l'aiuto dello Spirito Santo, sia docile a questo aiuto". Nel video si ascolta anche una parte dell'audio originale in italiano dal primo saluto di papa Francesco dopo la sua elezione, il 13 marzo 2013.

