COME STA ROBERT FICO? - IL PREMIER SLOVACCO, VITTIMA DI UN ATTENTATO VICINO BRATISLAVA, NON È PIU' IN PERICOLO DI VITA ED E' STATO POSTO IN COMA FARMACOLOGICO - IL VICE PRIMO MINISTRO TOMAS TARABA HA SPIEGATO CHE L'INTERVENTO È ANDATO BENE: "CREDO CHE ALLA FINE SOPRAVVIVERÀ" - L'ATTENTATORE, LO SCRITTORE 7ENNE JURAJ CINTULA, HA COLPITO FICO CON TRE SPARI, DUE AL BRACCIO E UNO ALL'ADDOME, HA DETTO: "L'HO FATTO PERCHÉ SONO IN DISACCORDO CON LE POLITICHE DEL GOVERNO" - CINTULA POTREBBE FAR PARTE DEL GRUPPO PARAMILITARE FILO-RUSSO "SLOVENSKI BRANCI"

1. SLOVACCHIA, IL PREMIER FICO NON È PIÙ IN PERICOLO DI VITA DOPO L'ATTENTATO

Estratto da www.iltempo.it

robert fico

Il primo ministro della Slovacchia, Robert Fico, è stato colpito ieri da diversi colpi di arma da fuoco e gravemente ferito dopo un evento politico, in un tentativo di assassinio che ha sconvolto il piccolo Paese. I medici hanno lottato per salvargli la vita diverse ore dopo che il 59enne leader filorusso è stato colpito, ma il suo vice primo ministro ha detto di credere che Fico sopravviverà. “Robert sopravviverà, non si trova più in pericolo di vita. Sono rimasto scioccato. Fortunatamente, per quanto ne so, l'operazione è andata bene e immagino che alla fine sopravviverà. Non è in pericolo di vita in questo momento”, le parole di Tomas Taraba alla Bbc. […]

2. COSA SAPPIAMO DELL’ATTENTATO A ROBERT FICO, IL PREMIER SLOVACCO FERITO DA COLPI DI ARMA DA FUOCO

Estratto dell'articolo di Annalisa Cangemi per www.fanpage.it

attentato a robert fico arrestato l'aggressore

[…] Il premier slovacco, filo-russo e amico di Putin, è stato vittima nel primo pomeriggio di ieri di un'aggressione, avvenuta dopo una riunione del governo, davanti a un centro culturale ad Handlova: Fico è stato ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. In tutto sarebbero stati sparati cinque colpi. L'attentatore, che ha utilizzato una pistola posseduta legalmente, è stato subito arrestato: si tratterebbe di Juraj Cintula, 71 anni. "L'ho fatto perché sono in disaccordo con le politiche del governo", avrebbe detto.

juraj cintula l uomo che ha sparato a robert fico

Dopo l'attacco il premier Fico è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Banska Bystrica, città del centro del Paese, a circa 200 chilometri dalla capitale Bratislava. Una volta ricoverato è stato subito considerato "in pericolo di vita", ed è stato sottoposto a un lungo intervento chirurgico. Il ministro della Difesa Kalinak ha dichiarato ieri sera in conferenza stampa che i medici stanno "lottando per la sua vita", e che le sue condizioni di salute restano gravi. […]

juraj cintula l uomo che ha sparato a robert fico 1

CHI È L'UOMO CHE HA SPARATO A ROBERT FICO

L'attentato è avvenuto intorno alle 14.30 di ieri, subito dopo una riunione di governo. […]L'attentatore, che si nascondeva tra la gente che si era raccolta davanti all'edificio dove stava parlando il primo ministro, sarebbe stato fermato da alcuni passanti e dalle forze di sicurezza e poi consegnato alla polizia. A sparare è stato un uomo di 71 anni, originario di Levice, di nome Juraj Cintula, poeta e scrittore, ex guardia giurata, nessun precedente. L'uomo, secondo quanto riferito dal sito del quotidiano slovacco Pravda, prima di sparare avrebbe gridato: "Robo, vieni qui!".

[…] Secondo il portale Aktuality.sk, Juraj Cintula in passato avrebbe avuto contatti con l'organizzazione Slovenski Branci, un "gruppo paramilitare non registrato con legami con gli estremisti e un orientamento filorusso".

juraj cintula attentatore di robert fico 7

La notizia è stata rilanciata anche giornalista investigativo ungherese Szabolcs Panyi su X. Lo stesso gruppo paramilitare slovacco – a sua volta connesso all'organizzazione di estrema destra Slovenské Hnutie Obrody – aveva condiviso su Facebook un'immagine con Juraj Cintula, in un messaggio datato 16 gennaio 2016. Nel frattempo, secondo l'emittente televisiva "TV JOJ", la polizia ha arrestato anche la moglie di Cintula per interrogarla.

I legami fra Juraj Cintula e l'estrema destra sarebbero iniziati proprio negli ambienti letterari frequentati dal 71enne. Secondo quanto riferisce il quotidiano ceco "Denik N", infatti, Cintula era membro del Club letterario Duha, che di solito si riunisce nella biblioteca Tekovska, a Levice. La direttrice della biblioteca, Vlasta Kollarova, ha spiegato che in passato ha aiutato il presunto attentatore con la presentazione di un libro. La donna ha descritto Cintula come un poeta e membro di lunga data del club letterario, una persona normale: "Era ribelle da giovane, ma non aggressivo".

ARTICOLI CORRELATI

juraj cintula l uomo che ha sparato a robert fico robert fico trasportato in ospedale 1 ROBERT FICO PARLA CON I CITTADINI AD HANDLOVA PRIMA DELL ATTENTATO juraj cintula attentatore di robert fico 2 juraj cintula attentatore di robert fico 4 robert fico robert fico attentato a robert fico attentato a robert fico fico putin UOMO CHE HA SPARATO A ROBERT FICO juraj cintula attentatore di robert fico 1 juraj cintula attentatore di robert fico 5 juraj cintula attentatore di robert fico 6 robert fico trasportato in ospedale 2 la carta di identita di juraj cintula l uomo che ha sparato a robert fico