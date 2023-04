21 apr 2023 19:25

COME STA SILVIO BERLUSCONI? – IL BOLLETTINO MEDICO DELL'OSPEDALE SAN RAFFAELE RECITA: “IL QUADRO CLINICO DEL PRESIDENTE APPARE IN LENTO MA PROGRESSIVO MIGLIORAMENTO” – RICOVERATO DAL 5 APRILE PER UN'INFEZIONE POLMONARE COLLEGATA ALLA LEUCEMIA MIELOMONOCITICA, LUNEDÌ SCORSO IL CAV È STATO TRASFERITO DALLA TERAPIA INTENSIVA IN UN REPARTO ORDINARIO…