COME STA VERAMENTE RE CARLO? IL PREMIER SUNAK TENTA DI RASSICURARE GLI INGLESI PARLANDO DI “CANCRO RISCONTRATO PRESTO”: “SONO IN REGOLARE CONTATTO CON LUI E ANDREMO AVANTI COME AL SOLITO” - MA LE SUE PAROLE NON HANNO GENERATO L’EFFETTO SPERATO: LA CORSA DI HARRY IN GRAN BRETAGNA È STATA LETTA COME UN BRUTTO SEGNALE COSÌ COME IL FATTO CHE IL RE SI SIA IMMEDIATAMENTE SOTTOPOSTO A DEI TRATTAMENTI…

Estratto dell’articolo di Alessandra Rizzo per “la Stampa”

RE CARLO E LA REGINA CAMILLA

Il cancro di Re Carlo III «fortunatamente è stato riscontrato presto» e le comunicazioni tra il sovrano e Downing Street continuano regolarmente. Sono le parole con cui il premier Rishi Sunak cerca di rassicurare il Paese dopo la notizia choc della malattia del monarca.

[…]

sebbene la corte e Downing Street cerchino in tutti i modi di tranquillizzare i sudditi di Sua Maestà, attenendosi al classico motto britannico «keep calm e carry on», il Paese è in ansia: alcuni hanno lasciato biglietti fuori da Buckingham Palace, augurando al re sfortunato pronta guarigione.

PRINCIPE HARRY ARRIVA A LONDRA DOPO LA NOTIZIA DEL TUMORE DI RE CARLO

E il principe ribelle Harry, che da quando si è consumata la frattura nella casa reale ha avuto pochissimi contatti con il padre, è arrivato in tutta fretta dalla California, senza la moglie Meghan, e lo ha incontrato ieri pomeriggio.

Su trono da appena 18 mesi, dopo aver aspettato una vita, Carlo appare comunque intenzionato a mantenere i suoi doveri costituzionali di capo di stato, compresa la lettura dei documenti ufficiali e le udienze settimanali con il primo ministro, che continueranno di persona, ammenoché la sua equipe medica non decida diversamente.

RE CARLO E LA REGINA CAMILLA

«Sono in regolare contatto con lui, come sempre, e questo continuerà assolutamente», ha detto Sunak alla Bbc. Il re, ha aggiunto, intende «andare avanti come al solito».

Ma, con un monarca almeno parzialmente incapacitato, in molti si interrogano sul futuro assetto della Casa Reale: l'erede al trono, il principe William, è da subito chiamato ad aumentare il numero di impegni pubblici, non solo per fare le veci del padre ma anche per assicurare un senso di continuità e solidità dei Windsor.

re carlo

[…] Harry non ha comunque più titoli per svolgere impegni ufficiali a nome della famiglia. E chiunque sperasse che la malattia del padre potesse almeno favorire una riconciliazione sembra destinato a restare deluso: secondo fonti di stampa, non è in programma nessun incontro tra i due fratelli.

rishi sunak 5

rishi sunak 1 re carlo camilla parker bowles rishi sunak 3 rishi sunak 4 re carlo 1 re carlo in clinica per l intervento alla prostata 3 re carlo 2 re carlo in clinica per l intervento alla prostata 2 re carlo in clinica per l intervento alla prostata 1 il principe harry arriva a londra dopo al diagnosi di re carlo

[…]