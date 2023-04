RENATO SPARA A ZERO SULLA MULTINGENDER ELLY SCHLEIN – L’ARTISTA NON CONDIVIDE LA POSIZIONE DELLA SEGRETARIA DEM SULLA MATERNITÀ SURROGATA: “SI FA MOLTA CONFUSIONE CON LE PAROLE. NON MI SEMBRA CI SIA URGENZA DI QUESTE COSE. CI SONO TANTI BAMBINI DA ADOTTARE” – POI RICORDA: “ALLA FINE DEGLI ANNI '60 UNO COME ME NON S'ERA MAI VISTO. ME LA SONO VISTA BRUTTA SPESSO. QUANDO MI INSULTAVANO PER COME MI MOSTRAVO MI SALVAVO CON LA DIALETTICA” – “L’AMORE? CHE TE DEVO DI'? CI VUOLE CULO ANCHE PER TROVARE L'ANIMA GEMELLA”