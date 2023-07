COME STA WANDA NARA? – LA SHOWGIRL ARGENTINA ATTENDE DI SAPERE I RISULTATI DEGLI ESAMI CHE HA FATTO IN OSPEDALE, MA I MEDIA LOCALI PARLANO CON INSISTENZA DI LEUCEMIA, E UN’INFERMIERA HA DETTO CHE STANNO VALUTANDO DI “INTERVENIRE SUL MIDOLLO” – E LEI? SI È RITIRATA CON ICARDI E I FIGLI NELLA LORO CASA DI BUENOS AIRES…

Estratto dell’articolo di Guido De Carolis per il “Corriere della Sera”

[…] Stavolta […] la situazione di Wanda Nara è seria, preoccupante. Famosa, amata e odiata in Italia per il matrimonio turbolento con l’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi, la showgirl attende per l’inizio della prossima settimana l’esito degli esami medici sostenuti nei giorni scorsi, quando è stata ricoverata nella clinica Los Arcos di Buenos Aires per dolori allo stomaco.

Non doveva essere nulla di che, invece senza riguardi per Wandita né per i cinque figli, i media locali sono corsi avanti, sparando fuori la sentenza: leucemia. I valori alti dei globuli bianchi e la milza ingrossata hanno aiutato a scrivere una diagnosi precoce.

La verità arriverà a giorni, per ora fioccano le speculazioni, si interpellano medici e si registrano le indiscrezioni di un’infermiera, secondo cui «si valuta l’idea di intervenire sul midollo». Troppo, anche per una regina del gossip come Wanda che ha silenziato i suoi social e desidera un po’ di privacy.

La bellissima 36enne si è ritirata con i figli, il marito Icardi e la mamma Nora nella casa nel quartiere Palermo di Buenos Aires, per proteggere sé e i suoi ragazzi: i primi tre Valentino (il più grande di 14 anni), Costantino e Benedicto avuti dall’ex marito calciatore Maxi Lopez, Francesca e Isabella (la più piccola di 6 anni) nate dall’unione con Icardi. Il 30enne bomber del Galatasaray è al suo fianco e non andrà da nessuna parte finché il quadro clinico non sarà chiaro.

La coppia si era riavvicinata dopo un divorzio annunciato e mai arrivato. Mauro e Wanda sempre insieme, stavolta provati da un dolore e da un accanimento mediatico a loro incomprensibile. […] I figli della coppia sono i più scioccati, Wanda cerca di isolarli, da madre premurosa e presente qual è. In Argentina però è difficile, lei è […] un’istituzione per il pubblico televisivo, come Maria De Filippi in Italia. Pochi giorni fa aveva chiuso in modo trionfale MasterChef, vincendo il premio come miglior presentatrice dell’anno.

Wanda non è la moglie e agente del calciatore-marito, […] è una macchina da soldi, un animale di razza da social e tv, qualsiasi programma tocca diventa oro, è un’icona planetaria. Quando nel 2016 i cinesi di Suning acquistarono l’Inter, una delle prime idee di marketing (non andata in porto) era «brandizzare» gli elettrodomestici del gruppo con il volto di Wanda per venderli in Cina.

Per non parlare delle liti con il club quando trattava il rinnovo del contratto del marito Icardi e si finiva a discutere di social e dell’utilizzo spericolato che lei ne faceva: «Volete spiegarmi come funzionano? Ma se ho il doppio dei vostri follower». L’Argentina è con il fiato sospeso. […] Il papà Andrés, con cui il rapporto è stato recuperato dopo anni di distacco, aveva provato a rassicurare: «Era solo un controllo, altrimenti non sarebbe stata dimessa». Parole al vento. Per una volta però Wanda chiede riservatezza. […]

