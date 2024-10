18 ott 2024 17:23

COME STA ZDENEK ZEMAN? - IL TECNICO BOEMO È RICOVERATO IN UNA CLINICA A PESCARA DOPO AVER SUBITO UNA LEGGERA ISCHEMIA, CHE POI SI È RIVELATA UN ICTUS CEREBRALE - LE SUE CONDIZIONI SONO GRAVI, MA NON È IN PERICOLO DI VITA - L'ALLENATORE 77ENNE HA ACCUSATO UN MALORE A ROMA ED È STATO TRASPORTATO D'URGENZA IN ABRUZZO: AVREBBE SUBITO UN'EMIPARESI AL BRACCIO DESTRO ED ORA È TENUTO SOTTO STRETTA OSSERVAZIONE…