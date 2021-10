11 ott 2021 08:28

COME È STATO POSSIBILE CHE LE FORZE DELL’ORDINE A ROMA NON SIANO RIUSCITE A CONTENERE UN MANIPOLO DI FASCISTI? - GLI ASSALTI E LA DEVASTAZIONE DI SABATO SONO UN BELLA TEGOLA PER IL PREFETTO DELLA CAPITALE, MATTEO PIANTEDOSI, EX CAPO DI GABINETTO DI SALVINI AL VIMINALE, NOMINATO IL 17 AGOSTO 2020 - FUNZIONARIO DI LUNGA ESPERIENZA E EX DEMOCRISTIANO, È STATO (MOLTO) CRITICATO PER LA VICINANZA AL “CAPITONE” E PER LA GESTIONE DELLA LINEA DURA CONTRO I MIGRANTI DURANTE IL PRIMO GOVERNO CONTE..