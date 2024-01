COME È STATO POSSIBILE CHE MATTEO MESSINA DENARO NON SIA STATO RICONOSCIUTO A UN POSTO DI BLOCCO? IL PROCURATORE CAPO DI PALERMO MAURIZIO DE LUCIA HA RIVELATO CHE SETTE ANNI FA I CARABINIERI NON SONO STATI IN GRADO DI RICONOSCERE IL BOSS MENTRE GLI CONTROLLAVANO I DOCUMENTI – IL PADRINO SAPEVA CHE L’IDENTIKIT NELLE MANI DEGLI INVESTIGATORI NON GLI SOMIGLIAVA PER NIENTE: “SEMBRA CHE HO 85 ANNI”. MA POTEVA CONTARE ANCHE SU UNA RETE DI FIANCHEGGIATORI CHE…

Estratto dell'articolo di Manuela Modica per www.ilfattoquotidiano.it

matteo messina denaro

Un normale blocco stradale, come ce ne sono tanti, in provincia di Trapani. Uno stop ordinario in cui però a essere sottoposto a controllo delle forze dell’ordine è stato Matteo Messina Denaro, l’ultimo boss stragista, latitante da più di vent’anni. Lo era di certo quando è stato fermato, ormai sette anni fa, ma al posto di blocco nessuno lo ha riconosciuto.

A rivelarlo è stato il procuratore capo di Palermo Maurizio De Lucia: “Indagando dopo il suo arresto abbiamo scoperto che il boss era stato addirittura fermato a un posto di blocco. Ma non fu riconosciuto dai carabinieri che controllarono il suo documento, tutto sembrava in regola”, ha rivelato il procuratore durante un incontro con gli studenti di Casal di Principe, in provincia di Caserta, nella villa confiscata dove ha sede Casa don Peppe Diana, il luogo dedicato al sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994.

MATTEO MESSINA DENARO

[…] Da un anno la procura guidata da De Lucia scava per risalire a chi ha aiutato Messina Denaro a nascondersi. Ma come è stato possibile che, fermato a un normale posto di blocco, il boss non sia stato riconosciuto? “Queste foto sono state fatte nel 2006. Nello Stesso preciso periodo hanno fatto un identikit su me, dove sembrava avessi 85 anni e 5 mesi. In verità in quel periodo ero come in queste foto”, così ironizzava nel 2014 lo stesso boss scrivendo alla figlia Lorenza. Un messaggio in cui ironizzava sull’identikit fatto dalle forze dell’ordine e scritto in un libricino trovato dai carabinieri del Ros nel covo di Campobello di Mazara.

matteo messina denaro

[…] “Messina Denaro contava sul fatto che le forze dell’ordine avevano sue foto vecchie di anni”, ha spiegato De Lucia. Ma non solo, l’ex latitante poteva contare su una rete di supporto: “C’era anche chi lo avvisava dei movimenti degli investigatori. Ci dobbiamo interrogare su come sia stato possibile che abbia trascorso trent’anni in latitanza. Oggi, l’impegno della procura di Palermo è quello di individuare chi ha favorito Messina Denaro”, ha aggiunto De Lucia.

carta identita matteo messina denaro

Messina Denaro, d’altronde, interrogato dai magistrati aveva detto di conoscere la posizione di tutte le telecamere di Campobello di Mazara […] “Nel territorio del Trapanese, il suo territorio, aveva vissuto a lungo, sicuro di non essere scoperto” […]

