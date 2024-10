9 ott 2024 14:05

COME TI AMMAZZO L'AMAZZONIA - IL RIO DELLE AMAZZONI STA AFFRONTANDO "LA SICCITÀ PIÙ GRAVE IN OLTRE 120 ANNI": I LIVELLI DEL FIUME E DEI SUOI AFFLUENTI SONO AI MINIMI STORICI A CAUSA DAL CAMBIAMENTO CLIMATICO E DAGLI INCENDI APPICCATI DALL'UOMO - OLTRE 40 MILIONI DI PERSONE SONO A RISCHIO DI CRISI UMANITARIA, MA L'EFFETTO DOMINO È DIETRO L'ANGOLO: IL CORSO D'ACQUA E LA SUA FORESTA PLUVIALE HANNO UN RUOLO CHIAVE PER RALLENTARE IL RISCALDAMENTO GLOBALE GRAZIE A...