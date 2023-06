COME TI FREGO I FESSACCHIOTTI IN VACANZA – I TABLOID INGLESI RILANCIANO LA FREGATURA DI CUI SONO RIMASTI VITTIME DUE RAGAZZOTTI DELL’HONDURAS A MYKONOS. HANNO ORDINATO DRINK E SPAGHETTI ALL’ARAGOSTA PAGANDO UN CONTO ASTRONOMICO: 700 EURO IN DUE – I CAMERIERI DEL LOCALE HANNO CONFERMATO CHE I LETTINI ERANO GRATUITI MA CHE ERA OBBLIGATORIA UNA CONSUMAZIONE. IL RISTORATORE HA MARAMALDEGGIATO: “NESSUNO SANO DI MENTE ORDINA SENZA GUARDARE I PREZZI”

Lettino sul mare greco più drink e spaghetti all’aragosta? 700 euro in due. Sta facendo discutere una delle tante recensioni apparse su TripAdvisor e rilanciata dai tabloid inglesi. Si tratta della fregatura ricevuta da due ragazzi dell’Honduras che sono andati in vacanza a Mykonos in Grecia. I due hanno raccontato di essere rimasti scioccati quando si sono ritrovati alla cassa dello stabilimento balneare prescelto, che a loro detta non appariva così esoso. In pratica i due si sono avvicinati al locale DK Oyster che offriva lettini gratuiti per i clienti.

I due fessacchiotti sono così caduti per intero nell’apparente truffa quando i camerieri del locale hanno confermato che sì i lettini erano gratuiti ma che era obbligatoria una consumazione. “Abbiamo ordinato bevande analcoliche. Non abbiamo chiesto il prezzo poi hanno portato il menù”, ha dichiarato uno dei due turisti. Così al tavolino dei lettini “gratuiti” sono stati serviti due drink e due piatti di pasta conditi con dell’aragosta. Condimento, un po’ come il tartufo, che il locale ha pesato a grammo con la quotazione ufficiale del giorno.

Così qualche grammo di aragosta ha fatto alzare il conto in maniera esorbitante: 400 euro più 65 euro drink e servizio in totale circa 700 euro. “Pensavo che potesse costare molto, ma non ho mai pensato così tanto. Ho avuto la tentazione di chiamare la polizia, ma non volevo creare problemi. Così quando i due hanno pubblicato la loro storia su TripAdvisor, il proprietario del DK Oyster, Dimitrios Kalamaras, ha risposto: “Nessun adulto sano di mente ordinerebbe un drink senza prima vedere quanto costa”. Beh, come dargli torto?

