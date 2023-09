15 set 2023 13:05

COME VA GESTIVA L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE? - IL SENATO AMERICANO HA ORGANIZZATO UN INCONTRO CON 22 PERSONAGGI CHIAVE DELLA TECNOLOGIA, PER CAPIRE COME REGOLAMENTARE L'INTELLIGENZA ARTIFICIALE E LIMITARNE I RISCHI - TRA I PRESENTI AL SUMMIT C'ERANO ANCHE BILL GATES, ELON MUSK, MARK ZUCKERBERG, SAM ALTMAN E SUNDAR PICHAI - I CERVELLONI SI SONO DIVISI SU ALCUNE QUESTIONI, COME QUELLA DELLA LIBERTÀ UNIVERSALE DI ACCESSO...