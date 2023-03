20 mar 2023 16:22

COME VENGONO ASSEGNATE LE STELLE MICHELIN AI RISTORANTI PIÙ BUONI DEL MONDO? – GLI INVIATI DELLA GUIDA (CIRCA UN CENTINAIO IN TOTALE), PER VALUTARE LA CUCINA DELLO CHEF, DEVONO PRANZARE E CENARE NEL RISTORANTE DA VALUTARE - GLI ISPETTORI, COPERTI DA ANONIMATO, SI MIMETIZZANO TRA I CLIENTI PER NON RICEVERE ATTENZIONI SPECIALI – GLI CHEF LOTTANO PER OTTENERE IL RICONOSCIMENTO: LA STELLA SIGNIFICA AUMENTARE IL FATTURATO DEL 50%