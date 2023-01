COME VIVONO LE PROSTITUTE IN UCRAINA? – LA TERRIBILE VITA DI MASHA, UNA DELLE TANTE RAGAZZE CHE HA CONTINUATO A LAVORARE COME PROSTITUTA OFFRENDOSI AI SOLDATI RUSSI: “GLI OSSETI SONO PERSONE TERRIBILI. BEVONO MOLTO. UNO MI HA FATTO TENERE UNA GRANATA IN MANO. HO AVUTO UN CLIENTE CHE HA PICCHIATO UN PASSANTE SENZA MOTIVO. USANO DROGHE SINTETICHE, KROKODIL. DA QUANDO SONO ARRIVATI I RUSSI C’È PIÙ LAVORO, SONO AFFAMATI. HO AVUTO ANCHE PIU' DI DIECI CLIENTI AL GIORNO…”

Estratto dell'articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica”

masha, prostituta in ucraina

Masha è una prostituta e batte nel viale d'ingresso di Kherson, quello dove la nuova amministrazione ucraina dopo la liberazione di due mesi fa ha messo cartelloni gialli due metri per tre - "Kherson citta di eroi!" oppure "Ora siete liberi!" - al posto dei cartelloni degli occupanti russi.

Dove lavori?

«Quando c'erano i russi qualche ragazza è andata nelle trincee, qualcuna ai posti di blocco, qualcuna ai villaggi, come Sofiyivka e Chernobaevka. C'erano case vicino ai posti di blocco, quelle che erano state abbandonate dalla gente, e i soldati le usavano come bordelli. Hanno dato alle ragazze le cose che c'erano in queste case».

Le ragazze andavano da sole ai posti di blocco o alle trincee?

«No, prima i soldati le bendavano e poi le portavano nelle trincee, in modo che non sapessero dove stavano andando. Io su questo non ero d'accordo. E c'erano molti che usavano droga, ce n'erano molti. Sono andata soltanto al ponte Antonovsky».

Una ragazza poteva lavorare con più soldati in un viaggio solo?

«Quanti ne vogliono. C'era chi si concedeva molto».

Come si comportavano i russi con le ragazze?

«La maggior parte di loro era gentile. Ma per esempio gli osseti sono persone terribili. Bevevano molto e poi non conoscevano il loro limite. Avevo paura, ce ne erano molti, sembra che ce ne siano abbastanza di noi ragazze, ma credetemi... uno mi ha fatto persino tenere una granata in mano, qui alla stazione di servizio, ha tirato via l'anello della sicura. Facevano scherzi del genere. Ho avuto un cliente che ha fermato un passante e ha iniziato a picchiarlo senza motivo, ho provato a fermarlo ma non ci sono riuscita».

missili russi sull ucraina 29 dicembre 2022

Che droghe usavano?

«Roba diversa, erano alcolisti, tossicodipendenti. Droghe sintetiche. Krokodil. Sale (è una parola usata per indicare la droga in cristalli, ndr ). Vedi laggiù? - indica la carcassa di un'auto a bordo della strada, sembra uno dei tanti rottami bellici lasciati dai combattimenti - su quell'auto una ragazza si è schiantata con i russi. Avevano drogato anche lei, si chiama Lesya. Non so come sia riuscita ad arrivare in albergo dopo l'incidente. È diventata disabile».

kherson annessa dalla russia 9

C'è più lavoro con i russi o con gli ucraini?

«Con i russi, sono arrivati qui affamati ».

Quanti clienti al giorno?

«Sono 'forte', è successo anche più di dieci, non ce la facevo più. Né mentalmente né fisicamente».

BOMBARDAMENTI A KHERSON kherson liberata

