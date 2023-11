COME VOLEVASI DIMOSTRARE: HA VINTO RENZI D'ARABIA! TRIONFA RIAD CON 119 VOTI. FIGURACCIA PER ROMA CHE CHIUDE ULTIMA CON 17 VOTI SU 165 (COMPLIMENTI!), ANCHE DIETRO LA COREANA BUSAN CHE HA OTTENUTO 29 PREFERENZE

(ANSA) – Roma è fuori da Expo con appena 17 voti. Riad è la candidata che ha vinto con 119 voti. Busan ha ottenuto 29 voti.

Festa saudita a Issy-les-Moulineaux, dove la vittoria di Riad nella gara per aggiudicarsi l'Expo 2030 è andata molto oltre le previsioni. Fra gli arabi è festa grande, tra canti tradizionali, baci e abbracci nel Palais des Congrès dopo la decisione dei delegati del Bie, che hanno votato in 165 su 182.

Sconfitta su tutta la linea. Roma finisce la corsa per l’edizione 2030 di Expo al terzo posto. Non solo dietro alla saudita Riad, data per favorita già da mesi, ma anche alle spalle della coreana Busan. Alla fine la Capitale esce con soli 17 voti dal pallottoliere del Bureau international des Expositions, 29 vanno alla coreana Busan e ben 119 preferenze.

Per Riad non c’è stato nemmeno il bisogno di arrivare al ballottaggio. Inutile l’opposizione di Roma e Busan, che insieme hanno messo insieme soltanto 46 voti. Pochi, pochissimi. La politica del petroldollaro ha vinto su progetti che puntavano forte su temi come la sostenibilità e il concetto di comunità.

Il Palais de Congrès de Issy ora è una bolgia. La delegazione saudita esulta, quella romana resta in silenzio. Con tante domande e, almeno per ora, poche risposte. Tre anni abbondanti di campagna elettorale hanno portato pochissimi voti. E non è stato nemmeno raggiunto l’obiettivo minimo del ballottaggio.

Il Comitato promotore di Roma Expo 2030 puntava infatti sul secondo turno per rovesciare le sorti di una partita difficilissima. La campagna elettorale di Riad, chiusa oggi con la sponsorizzazione di Cristiano Ronaldo, il personaggio più seguito al mondo su Instagram, è stata sin da subito aggressiva. […]

EXPO: GUALTIERI, BRUTTA SCONFITTA, SIAMO AMAREGGIATI

(ANSA) - Quella di Roma all'Expo 2030 è stata "una brutta sconfitta, siamo amareggiati": lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, rispondendo ai cronisti al termine della riunione dei delegati del Bie a Issy-Les-Molineaux, alle porte di Parigi. Bisogna "sportivamente accettare la sconfitta", ha aggiunto Gualtieri, sottolineando che quella di Riad è una "vittoria schiacciante". Ma quello di Roma era "un bellissimo progetto", ha continuato Gualtieri.

