(ANSA) - "Eroica battaglia" nella notte all'interno della Striscia di Gaza tra esercito israeliano e palestinesi, fanno sapere le Forze di Difesa israeliane. "Loro sono stati uccisi e noi continuiamo la nostra operazione fino alla vittoria", scrivono su Telegram. La scorsa notte soldati israeliani si sono scontrati con "alcune squadre terroristiche all'interno della Striscia di Gaza". Nonostante un "fuoco pesante" da parte dei "terroristi", "le forze a terra hanno diretto attacchi aerei di aerei e artiglieria. I terroristi sono stati uccisi e il pericolo per le truppe è stato eliminato", scrive l'Idf.

(ANSA) - L'esercito israeliano ha annunciato la morte di altri 4 soldati uccisi la scorsa notte nei combattimenti in corso nella Striscia di Gaza. Ci sono anche due altri soldati feriti in modo grave. Il totale, dall'inizio dell'operazione di terra, è ad ora di 23 soldati deceduti.

(ANSA) - L'esercito israeliano ha annunciato di aver ucciso Mustafa Dalul, comandante del Battaglione 'Sabra Tel al-Hawa' che fin dall'inizio della guerra ha avuto "un ruolo centrale nell'organizzare il combattimento con le truppe nella Striscia". Lo ha fatto sapere il portavoce militare, secondo cui "in questi anni Dalul ha ricoperto una serie di incarichi nei battaglioni di Hamas e nella brigata di Gaza City".

(ANSA) - Aspri combattimenti sono in corso stamane a Gaza City, nelle immediate vicinanze dell'ospedale al-Quds, all'interno del quale alcune persone sono rimaste uccise. Lo hanno riferito all'ANSA fonti sul posto. Le forze israeliane, hanno aggiunto le fonti, bombardano alti edifici nelle vicinanze dell'ospedale, situato nel rione di Tel el-Hawa, nel lato meridionale di Gaza City. All'interno dell'ospedale, secondo le fonti, hanno cercato riparo numerosi sfollati che adesso temono per la loro vita.

In seguito ai combattimenti, le comunicazioni con l'ospedale sono parzialmente interrotte. A Tel al-Hawa, secondo fonti sul posto, si vedono scene di distruzione. In precedenza, un portavoce militare israeliano ha annunciato che l'esercito ha ucciso Mustafa Dalul, comandante del Battaglione Sabra Tel al-Hawa che fin dall'inizio della guerra ha avuto "un ruolo centrale nell'organizzare il combattimento con le truppe nella Striscia"

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

L’esercito israeliano ha circondato Gaza City e da questo momento la battaglia potrebbe cambiare. Inizieranno combattimenti casa per casa, strada per strada, la possibilità di imboscate da parte dei terroristi di Hamas crescerà.

Finora sono morti diciotto soldati, tra quelli entrati nella Striscia, fra loro c’era anche il comandante Slaman Habaka, druso, era stato tra i primi a correre verso i kibbutz attaccati il 7 ottobre.

[…] Habaka è stato ucciso a nord di Gaza mentre comandava il suo battaglione, durante un’imboscata. Queste imboscate sono destinate ad aumentare e non si sa quanti siano i tunnel che l’esercito ha scovato finora. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha ribadito che il prezzo sarà alto, ma Israele non si fermerà perché l’obiettivo è sradicare Hamas, l’obiettivo è non avere più un altro 7 ottobre.

[…] Secondo diversi analisti è questo uno dei limiti dell’operazione di Israele: aver mandato l’esercito, aver pensato alla necessità condivisa di eliminare Hamas, ma non avere pronto un piano per non far tornare mai più Hamas in una popolazione della Striscia che ha subìto propaganda martellante, ha subìto e subisce bombardamenti con una forza mai sentita prima, si sente stretta in un territorio di trecentosessantacinque chilometri quadrati che soltanto mercoledì è stato aperto a singhiozzo al valico di Rafah. […]

Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “la Repubblica”

[…] Se i generali israeliani sono convinti che l’obiettivo più importante dell’invasione sia ora l’ospedale di al Shifa – che una settimana fa hanno indicato come struttura a doppio uso, sopra accoglie i feriti e sotto nasconde il comando di Hamas – allora muoveranno da Sud verso Nord, perché da quella direzione devono coprire meno distanza, è tutto più vicino, e invece se muovessero da Nord dovrebbero fare più chilometri e passare attraverso zone dense di abitazioni, di civili e di guerriglieri di Hamas.

I raid aerei continuano a colpire in tutta la Striscia con effetti durissimi sulla popolazione e insistono sul campo profughi di Jabalia, colpito tre giorni fa da un bombardamento devastante.

I soldati israeliani hanno l’ordine di non accendere i loro telefoni e quindi mancano foto e video che possano indicare la loro posizione. A Sud secondo i canali degli abitanti della Striscia hanno sotto tiro le torri Tel al Hawa e quindi sono fra le prime case di Gaza City.

A Nord sono arrivati all’hotel Ayan, sulla spiaggia, anche quello fra i primi edifici della città. Sappiamo solo che gli israeliani dopo questa prima fase completata sono davanti a un dilemma: finora hanno sfruttato le zone di minor resistenza e sono stati veloci, hanno creato due Gaza separate in sei giorni, da ora in poi devono decidere se entrare e affrontare la battaglia urbana, aspettare che Hamas assediata esca dai tunnel o un misto di queste due cose.

Tutte le scelte sono rischiose. Infilarsi dentro Gaza City vuol dire che il numero di perdite tra i soldati israeliani aumenterà perché Hamas si muove meglio nello stretto.

Ieri il gruppo palestinese ha pubblicato un video che mostra un suo uomo uscire da un cespuglio dove era acquattato, raggiungere un carro Merkava di corsa, posare sul carro una testata esplosiva per distruggere le cosiddette protezioni attive che lo difendono, correre via prima dell’esplosione e andare a prendere un lanciarazzi da spalla per sparare contro il carro. Una cosa folle, ma sono queste tattiche semi-suicide che fanno salire le perdite tra gli israeliani. Le poche testimonianze che filtrano raccontano di scontri brutali a distanza ravvicinata già adesso.

Aspettare che Hamas senta la pressione dell’assedio e prima o poi esca dai tunnel potrebbe essere un’opzione ingenua. [...]

Il portavoce dell’Idf, Daniel Hagari, conferma l’accerchiamento di Gaza City in via ufficiale, dice che «l’idea di un cessate il fuoco non è sul tavolo» e rivela anche che il capo di Hamas, Ismail Haniyeh, domani volerà con il suo jet personale da Doha a Teheran, per colloqui con gli iraniani. [...]

